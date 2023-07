“Libros no comunes” para la segunda edición de Premio Iridiscente

La editorial cordobesa Cántico mantiene abierta la convocatoria para la segunda edición del Premio Iridiscente, un galardón que busca visibilizar “libros únicos en su especie”, que se alejen de lo convencional. Así sucedió con la ganadora de la primera edición, la fotógrafa Rita G. Rivera, quien creó un fotolibro sobre lugares y la ausencia en los mismos.

El Gran Sol, como se titula esta obra, es uno de estos proyectos arriesgados que, como indica su autora en una entrevista con Cordópolis, “quizá no hubiese sido fácil sacar a la luz por su lenguaje”. Entre sus fotografías la autora plasmó su recorrido hacia el trabajo, capturando entre estas paradas “la decadencia, brutal y delicada a partes iguales, del paisaje alicantino”.

Es su forma de invitar al lector a visitar “un lugar desde los vacíos que este genera”. Aunque, de cierta forma, ella también lo descubrió después de realizar las fotografías. “No tenía ni buscaba una idea a priori, yo hago fotos y es después, cuando una las observa, que descubre el espacio que habita, cuando con el tiempo y la cotidianidad llegas a algunas ideas o reflexiones”, comenta.

Rivera asegura que su principal motivación fueron las propias bases del galardón, las cuales muestran la apuesta de la editorial por “proyectos arriesgados, que empleen un lenguaje distinto o experimental, libros no comunes en forma y contenido”.

La convocatoria de esta segunda edición permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre y pueden presentarse autores y autoras residentes en España, cuyo proyecto sea inédito y se presente en blanco y negro. En dichas bases, explican que “cualquier mutación o transgresión de los discursos artísticos tradicionales será bien recibida”.

El proyecto ganador se publicará como parte de la Colección Iridiscente de la editorial y contará con el director de esta colección, Manuel Mata, y “por otras personalidades del arte contemporáneo español, cuyos nombres se darán a conocer en el momento del fallo”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!