Lau Rey, r&b femenino y urbano: “Nos aburren las relaciones porque tenemos todo a nuestro alcance”

¿Se puede hacer r&b y pop trapero desde Córdoba? Se puede. La cordobesa Lau Rey (1998) lo está demostrando con sus dos primeros lanzamientos, Daisy (que vio la luz en octubre) y No te pilles, que acaba de salir y en el que sigue la senda del empoderamiento femenino y la música de baile, con un refrescante sonido y una relevante confianza en sí misma.

Lau Rey escribe sus canciones, las canta y está detrás de las historias de sus dos videoclips. El último, dirigido por la productora black heart media y rodado en la Casa de la Juventud, lleva a la joven cantante a difundir su mensaje desde un universo archiconocido: el instituto.

No te pilles se ha lanzado con un videoclip con estética de principios de los 2000 (piensen en Britney Spears y las Bratz, de las que usa la tipografía) y espíritu adolescente, en el que la cantante interpreta el papel de una profesora que enseña a las alumnas a identificar las red flags para evitar las relaciones tóxicas. Lo hace sobre una base de trap producida por el productor flidermar y mostrándose, a la vez, como una alumna mas.

“Yo he sido y soy una persona vulnerable, he pasado por eso, lo vivo en mi día y aprendo a diario”, explica la cantante en una entrevista con este periódico. Rey tiene 23 años, aunque afirma sentirse aún adolescente, y reconoce que las relaciones de pareja han cambiado mucho para la gente de su generación.

“Nos relacionamos de manera distinta. Ha cambiado todo mucho. Las relaciones no se cuidan de la misma manera. Tenemos todo a nuestro alcance, tenemos aplicaciones con las que puedes quedar hoy mismo con alguien si quieres. Hoy, si lo dejas con una persona, sabes que mañana puedes tener a otras 20 más”, reflexiona la joven creadora, que en su anterior canción hablaba del empoderamiento que sufrió tras dejar atrás una relación tóxica.

Las red flags

Precisamente para evitar este tipo de situaciones está escrita No te pilles, una canción en la que Rey dibuja unas cuantas red flags o avisos para no caer en una relación inapropiada. La autora habla de frases como “mi ex estaba loca”, “eres especial” o “yo esto no lo había hecho con nadie”, y que considera que suelen ser estrategias para conseguir un propósito. Una vez conseguido, advierte la cantante, es posible que ya nada sea igual.

“Creo que a la gente joven nos aburren las relaciones. Mucha gente busca la validación externa a base de estar con más chicas y no se centra en una persona. Estamos en un momento social en el que tenemos tantos números en las redes sociales que no valoramos lo que tenemos porque pensamos que podríamos tener otra cosa en cualquier momento”, afirma Rey, que lamenta que ese universo de posibilidades al alcance esté llevando a que los jóvenes se acostumbren a las relaciones “de usar y tirar”.

En cualquier caso, nada más lejos de su intención que establecer o fijar qué o que no está bien en este ámbito. “Hay muchos tipos de relaciones, eso está genial. En la canción me centro en un tipo de relación que yo conozco”, aclara la creadora, que reconoce no sentir ningún tipo de pudor a la hora de exponer cómo se siente en sus canciones.

Tenemos tantos números en las redes sociales que no valoramos lo que tenemos

Claro que, según reconoce, escribir es algo terapéutico. “Yo hace un tiempecito estuve yendo a terapia porque me cuesta mucho expresarme. Y fue mi psicóloga la que me pidió que escribiera una canción por cada sesión. Y ahí fue cuando empecé a escribir más”, recuerda la cantante, que ha vivido sus vaivenes con la música a lo largo de su vida.

En este ámbito, cuenta que, aunque ha escrito canciones y ha cantado siempre, tras pasar por un grupo en el instituto aparcó la música para centrarse en la carrera. Se marchó a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en Málaga y se centró en los estudios. Aunque la música seguía rondándole. Tanto que el trabajo de fin de grado que presentó se basaba en su propio lanzamiento como cantante. Fue entonces cuando lo que decidió fue aparcar los estudios y volver a retomar la música.

La sociedad te marca el camino: bachillerato, carrera y máster. Yo decidí no seguir haciendo lo que se supone que tengo que hacer

“La verdad es que deberíamos más por nuestro talento desde primera hora pero la sociedad te marca el camino: bachillerato, después carrera y después un máster. Yo decidí no seguir haciendo lo que se supone que tengo que hacer”, afirma la joven cantante, que tiene como referentes a proyectos como Samurai, Ana Nieto, Daniela Garsal o Cristina Len, pero, muy especialmente, a María Becerra. “Son gente que a lo mejor no son muy conocidos pero sacan canciones increíbles y tienen un rollazo increíble”.

Ella, por su parte, tiene canciones para rato y no piensa, al menos de momento, volver a aparcar la música. “Yo le decía a mis padres: necesito un año para dedicárselo a la música. Necesito intentarlo de verdad y no mientras me saco una carrera o un master porque es imposible y al final no me centraba ni en uno ni en otro”.

Y aquí está Lau Rey, haciendo r&b desde el Campo La Verdad.