La Junta dice que la Biblioteca Grupo Cántico abrirá los sábados cuando esté todo el personal disponible

La Junta de Andalucía abrirá al público la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba durante los sábados “de forma paulatina”. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz tras ser preguntado por este medio dado que, por el momento, el edificio solo abrirá de lunes a viernes de 9:00 a 21:00.

Cabe recordar que la Biblioteca Provincial del Estado, cerrada tras la apertura de este nuevo edificio, estaba disponible para su uso durante los sábados de 9:00 a 14:00 desde septiembre a junio.

Así las cosas, cuando todo el personal ya esté trabajando y se realicen los cuadrantes, apuntan fuentes de la Junta, la biblioteca abrirá los sábados, aunque la fecha está aún por determinar. Tal y como apuntó este martes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, “se está trabajando en la dotación inmediata de dos auxiliares de Instituciones Culturales, dos jefes de sala y un ordenanza. Igualmente, se va a modificar la relación de puestos de trabajo para la creación de nuevas plazas de dos titulados superiores y otros tantos de grado medio en Biblioteconomía, dos ayudantes de biblioteca, dos jefes de sala y seis auxiliares de Instituciones Culturales”.

La difusión de este horario ha levantado las críticas que han llevado, incluso, a la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas a través de Change.org para denunciar este hecho y para reivindicar la importancia de contar con “una biblioteca pública donde poder estudiar fines de semana, festivos y en verano”, más allá de las que disponen las facultades de la Universidad de Córdoba. No obstante, el único horizonte con el que trabaja la Junta es continuar el mismo horario de apertura que tenía la biblioteca de Amador de los Ríos.

Por el momento, esta biblioteca abrirá al público de 9:00 a 21:00 y estará cerrada los sábados, domingos y festivos.

