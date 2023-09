El IMAE será dirigido por el antiguo responsable del madrileño Teatro de la Abadía

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ratificará este próximo jueves el nombramiento de Carlos Aladro como gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), según consta en el orden del día de la sesión prevista. Aladro fue director del madrileño Teatro de la Abadía hasta el pasado mes de febrero de 2022.

Carlos Aladro (Madrid, 1970) fue director del Festival de Otoño (desde 2016) y Clásicos en Alcalá (desde 2017). Licenciado en Interpretación y Dirección de Escena en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), fue miembro del equipo artístico de La Abadía de 2001 a 2009, colaborando primero como ayudante de dirección artística, y luego en la programación y gestión de la Fundación, como adjunto a la dirección y subdirector. De 2009 a 2016 fue coordinador artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, cuya gestión corre a cargo de la Fundación Teatro de La Abadía.

Aladro recibió el difícil encargo de tomar el testigo del emblemático actor y fundador de la institución, José Luis Gómez, que permaneció dos décadas en ese puesto. Debería haber estado cinco años en el puesto.

El nuevo gerente sustituirá en el cargo a Alfonso J. López Baena, que ocupaba el puesto de manera prácticamente interina desde que fue nombrado para sustituir a Juan Carlos Limia, que falleció. El IMAE convocó un proceso selectivo para elegir a su nuevo gerente, que finalmente se resolvió a principios de este mes de septiembre en favor de Carlos Aladro, que tendrá bajo su responsabilidad a los teatros de Córdoba.

Aladro prestará sus servicios como titular de la Gerencia del IMAE, asumiendo la dirección y coordinación de los distintos departamentos, servicios o unidades del Instituto en base a los acuerdos y directrices establecidas en el marco de sus atribuciones por el Consejo Rector y la Presidencia del IMAE. Por ello recibirá un salario de 50.000 euros brutos anuales durante dos ejercicios.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!