“Hemos crecido escuchando discos y nos da igual que la música ahora se consuma de otra forma”

La banda madrileña Morgan inaugura este viernes la nueva sala de conciertos de Córdoba, Impala. Aunque el azar ha tenido mucho que ver en ello, lo cierto es que Morgan son una de las bandas españolas que más cuida la música en directo, a base de rock hecho a la antigua usanza. Esto es algo que, entre otros, ha apreciado toda una estrella como Fito, que los ha escogido para calentar al público en los conciertos de su última gira.

La banda Morgan estrenará la nueva sala de conciertos de Córdoba

Más

Tras una década en activo, el proyecto que forman Carolina de Juan, Paco López, Ekain elorza y David Schulthess, publicó en 2021 su último disco The River and the Stone, que grabaron en Le Manoir de Léon, Francia junto a Campi Campón a la producción, y retoques técnicos de Stuart White, ingeniero habitual de Beyonce, entre otros muchos artistas. Es una prueba del poder de seducción de este meritorio proyecto de folk y rock clásico, que, como cuentan en esta breve charla, siguen apostando por el disco y el directo como mejor carta de presentación.

PREGUNTA. Ha pasado más de un año desde la publicación de The River and the Stone. Creo que ya tenéis margen suficiente para valorar el impacto que ha tenido en vuestra trayectoria.

RESPUESTA. Este disco ha sido liberador en varios sentidos, nos ha ayudado a superar miedos y nos ha dado mucha confianza en nosotros mismos. Sentimos que gracias a él somos totalmente libres para hacer lo que queramos con nuestro futuro.

P. ¿Qué supone sacar un disco de larga duración en tiempos en los que ha vuelto a imponerse la supremacía del single?

R. Nosotros hemos crecido escuchando discos enteros y queremos que los nuestros también se entiendan de esa manera. Queremos contar una historia de principio a fin y para nosotros ahora mismo no tendría sentido publicar discos de otra manera. Entendemos que ahora la música se consuma de otra forma pero la verdad es que nos da un poco igual, queremos estar a gusto con nosotros mismos y hacer las cosas como creemos que las tenemos que hacer.

P. Se trata de un trabajo con un punto melancólico e introspectivo que, sospecho, es producto de la pandemia.

R. Poco antes de empezar a componer las canciones de The River and the stone nuestro bajista Ove decidió dejar la banda y eso causó una pena muy grande en nosotros, y a eso súmale todo lo que estaba pasando en el mundo. Esos meses de composición fuimos muy felices pero es prácticamente imposible que no influyese la situación que estábamos viviendo en lo que estábamos creando. Estábamos en duelo y sin saber si el mundo iba a volver a ser el mismo y componer este disco nos ayudó a superar ese mal momento de nuestras vidas.

P. Volvéis a incluir sólo una canción en español. Evidentemente vuestra música es profundamente anglosajona, pero no sé si os planteáis hacer un disco enteramente en español.

R. No nos lo hemos planteado, no hablamos de este tema entre nosotros porque estamos contentos con cómo va todo y no sentimos necesidad de cambiar nada.

Girar con Fito ha sido una de las mejores experiencias de nuestras vidas

P. El disco, de hecho, es producto multicultural. Grabado en Francia, pero con el toque final de dos ingenieros norteamericanos. Entre ellos Stuart White. ¿Qué aportó el ingeniero de Beyoncé al proyecto?

R. Stuart hizo un trabajo increíble con la mezcla, consiguió que todos los matices se escuchen en su justa medida y le aportó una personalidad única al disco. Nos dijo que entendía perfectamente lo que estábamos buscando porque él había escuchado la misma música que nosotros de joven y estaba feliz de poder mezclar instrumentos tocados por personas. Por ejemplo sabíamos que mezclar Alone iba a ser muy difícil y alucinamos cuando nos mandó la primera mezcla, supimos al instante que había sido un acierto contactar con él.

P. ¿Cómo habéis vivido la gira de vuelta a los escenarios?

R. Al principio teníamos nuestros miedos y dudas. Habían pasado tantas cosas desde febrero del 20 a noviembre del 21 que la verdad es que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar o cómo nos íbamos a sentir en el escenario. Pero ahora que ya llevamos más de un año de gira podemos decir que hemos sido muy felices, hemos vivido situaciones alucinantes y hemos hecho varios de los mejores conciertos de nuestra carrera.

P. ¿Y cómo habéis notado al público tras los dos años de parón?

R. Ha sido muy emocionante reencontrarnos después de tanto tiempo y los hemos notado con muchas ganas de disfrutar de los conciertos. Tenemos un público que nos respeta mucho y nos da mucha libertad para hacer lo que queramos y no podemos estar más agradecidos.

P.Supongo que debe ser impactante para una banda alternativa girar con un gigante como Fito. ¿Qué aporta dar un paso así, más allá del reconocimiento que supone a vuestro sonido?

R. Girar con Fito ha sido una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Han sido increíblemente generosos con nosotros y poder vivir una gira así desde dentro ha sido un regalo maravilloso. Hemos aprendido mucho sobre el trato humano y cómo hacer que un equipo de trabajo gigante esté feliz girando por todo el país.

P. Este fin de semana estrenáis nueva sala de conciertos en Córdoba. Qué subidón oficiar el bautizo de algo así.

R. La verdad es que estamos encantados de que nos hayan elegido a nosotros para estrenar la sala, seguro que hay una emoción extra por ser el primer día y estamos deseando que llegue el viernes.

P. No sé vosotros, pero a mí me parece un milagro que abran nuevas salas de conciertos, estando como están las cosas.

R. Nos parece muy valiente abrir una nueva sala en estos momentos pero pensamos que son fundamentales para la cultura de cualquier ciudad, hemos crecido viendo conciertos en ellas y no nos imaginamos un mundo sin salas de conciertos, siempre las apoyaremos y estaremos encantados de inaugurar las que hagan falta.