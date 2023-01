La banda Morgan estrenará la nueva sala de conciertos de Córdoba

Tras tres anuncios de apertura abortados, la Sala Impala, el nuevo recinto de conciertos que ha impulsado el propietario de Hangar, abrirá definitivamente la persiana el próximo 27 de enero con el concierto de la banda Morgan.

Impala, la nueva sala del propietario de Hangar, comienza a anunciar sus primeros conciertos

Como ya avanzamos en este periódico, Álvaro Jurado, propietario de la Sala Hangar (uno de los espacios concertísticos más importantes que ha tenido Córdoba en la última década, aunque acotados a un formato reducido), tenía un nuevo proyecto de sala de mayor capacidad en el Polígono de Chinales. Jurado comenzó a proyectar este nuevo espacio en 2020, aunque los efectos de la pandemia sobre el sector de la música en directo provocaron algunos retrasos en la apertura.

Ahora, tras varios amagos, la Sala Impala abrirá finalmente a finales de este mes. El próximo 27 de enero sonará la música en este espacio de unos 1.400 metros cuadrados ubicado en avenida de Chinales, 64, en la misma calle donde se ubicaba la antigua Silos, y que multiplicará bastante el aforo que tiene Hangar.

Para el concierto inaugural, Impala cuenta con Morgan, que tras el éxito de sus multitudinarios conciertos acompañando a Fito & Fitipaldis en su última gira, arranca su gira de otoño/invierno en las que visitará salas de todo el país, ofreciendo su show en un formato más cercano, continuando con la presentación de su último trabajo, The River and The Stone.