Los Goya juntarán a India Martínez y María José Llergo

La ceremonia de entrega de los 37 Premios Goya, que se celebra este sábado en Sevilla, va a juntar sobre el escenario a María José Llergo e India Martínez, las dos cantantes cordobesas que han ganado el Goya a la Mejor Canción.

Precisamente, según ha informado la Academia de Cine, Martínez y Llergo van a entregar de forma conjunta el Premio a Mejor Canción Original, al que optan este año Batalla, de Joseba Beristain (Unicorn wars); Izena duena bad, de Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi y Paul Urkijo (Irati), En los márgenes, de Eduardo Cruz y María Rozalen (En los márgenes); Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina y Leiva (Sintiéndolo mucho); y Un paraíso en el sur, de Paloma Peñarrubia y Vanesa Benítez (La vida chipén).

María José Llergo ganó el Goya hace justo un año por su canción para la película Mediterráneo, mientas que, en 2015, fue India Martínez la que se hizo con “el cabezón” por Niño sin miedo, de la película El niño. A las puertas se quedó la cantante Nita, que fue nominada en 2017 por su canción para la película Kiki, el amor se hace.

La presencia cordobesa este año entre los nominados se limita al actor cordobés Fernando Tejero, nominado como Mejor Actor de Reparto por su papel en la película Modelo 77, del director andaluz Alberto Rodríguez (La isla mínima), y al cineasta y productor cordobés Guillermo Rojas nominado como productor de A las mujeres de España. María Lejárraga, un documental dirigido por Laura Hojman (Antonio Machado. Los días azules) y producido a través de Summer Films.

