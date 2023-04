G.Bakano retoma la actividad musical con el lanzamiento de 'O.V', su segunda 'mixtape'

Tras un periodo de menor actividad en cuanto a sus publicaciones musicales, y tras el lanzamiento de dos adelantos, Challenger y Otra Vida, el rapero y compositor andaluz G. Bakano ha publicado O.V., su segundo álbum o mixtape, como el propio artista prefiere denominar.

Según detalla a este periódico, la “sinceridad, actitud, melodía y sobre todo cambio son los ingredientes de este proyecto” en el que artista cordobés se apoya tanto en artistas locales como de otras partes de Andalucía, España e incluso el extranjero.

De esa forma, la producción musical del mismo corre a cargo de Burze y Dasara (ambos cordobeses), G SNZ (Tarifa) y TKNK y Constant (ambos mexicanos). Al mismo tiempo, también en el sonido –grabaciones, mezclas y másteres en este caso– cuenta on nombres ya conocidos como los de Chaos Summoner, Nice G o el tinerfeño Mahesh Samtani, bajo el seudónimo de Stolk, además de a Onas.Art –mano derecha del artista– quien se ocupa de los visuales, la fotografía y el diseño gráfico del proyecto, en confluencia en esta ocasión con Amalia Calvo De la Rosa (Ailamarte) como autores de la portada.

“O.V. (Otra Vida) trae consigo un cambio de aires total y a mejor, ese rayo de luz o renovación que necesitaba”, señala el propio artista, que cuenta en el disco el inicio de una nueva historia lejos –aunque no demasiado– de su ciudad natal, “con nuevas inspiraciones y experiencias y, sobre todo, nuevas sensaciones y temáticas en su música”.

En la canción Otra Vida, que da nombre al álbum y funciona como su carta de presentación, el cordobés interpreta sobre un boombap melódico una letra realista y atrevida, principalmente en la introducción y el verso final, aludiendo a sus orígenes andaluces y que nos deja frases tan contundentes como: “Soy un fiera del sur y no me da miedo, un rayo de luz para este agujero, estamos sentenciaos’, pero somos buenos, tenemos actitud y no somos plebeyos”.

Otra Vida es el primero de los siete cortes que componen O. V., un mixtape muy variado en cuanto a estilos y géneros (abarcando desde el r&b o el trap, hasta un rap más fresco y melódico o incluso el Lo-Fi), y que ya está disponible en las plataformas.