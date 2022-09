El festival L'Altaveu de Sant Boi premia a la cantante Mariola Membrives

El festival L'Altaveu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) reconocerá la trayectoria de la cantante cordobesa Mariola Membrives, al músico Santiago Auserón, el escritor Enric Cassasses y la Orquestra Fireluche con sus galardones, ha informado en un comunicado.

Mariola Membrives: “Cada época tiene su sonido y su pellizco”

También ha galardonado con los Premis L'Altaveu a la banda The New Raemon, la cantante y compositora Anna Ferrer y la biblioteca Vapor Vell de Barcelona.

En un post en Twitter, la organización de estos premios calificaba a Mariola Membrives como “una artista en mayúsculas”. “Lo ha vuelto a demostrar con La Babilonia, un disco valiente con letras liberadoras”, señala a continuación.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 8 de septiembre, siendo el pistoletazo del festival que entre el 9 y el 11 de septiembre contará con el estreno de 'Homenaje a la generación del 27' de Lagartija Nick y la revisión de 'The dark side of the moon' a cargo de Marcel Bagés y David Soler, entre otros.