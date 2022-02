Fernando Tejero, nominado a mejor actor de reparto en los premios de la Unión de Actores

El actor cordobés Fernando Tejero ha sido nominado como mejor actor de reparto a los 30 Premios Unión de Actores y Actrices, que se entregarán el próximo 14 de marzo en el emblemático Circo Price de Madrid.

El intérprete se ha colado entre los nominados por su papel en La casa del caracol, la ópera prima de la cineasta andaluza Macarena Astorga, rodada en la Sierra de Málaga tras el confinamiento, con Paz Vega y Javier Rey. La película está disponible en el catálogo de Prime Video.

Las películas 'El buen patrón' y 'Maixabel' o la serie 'La casa de papel' parten como favoritas por número de nominaciones en los Premios Unión de Actores y Actrices, que reconocen a intérpretes en cine, teatro y televisión, y en esta edición lo hacen respecto a los trabajos de los años 2020 y 2021 ya que se trata de una gala pospuesta debida a la pandemia --estaba prevista para principios de 2021--.

En la categoría de cine, están nominados a Mejor Actor Protagonista Javier Bardem (El buen patrón), Luis Tosar (Maixabel) y Javier Gutiérrez (La hija), mientras Penélopez Cruz (Madres paralelas), Petra Martínez (La vida era eso) y Blanca Portillo (Maixabel) son las candidatas a Mejor Actriz Protagonista.

En Mejor Actor Secundario, Óscar de la Fuente (El buen patrón), Urko Olazabal (Maixabel) y Manolo Solo (El buen patrón) se disputan el premio, al igual que Sonia Almarcha (El buen patrón), Anna Castillo (La vida era eso) y Aitana Sánchez-Gijón (Madres paralelas) en la categoría femenina.

Fernando Albizu (El buen patrón), Pedro Casablanc (Explota explota) y Fernando Tejero (La casa del caracol) están nominados al premio a Mejor Actor de Reparto. Arantxa Aranguren (Maixabel), Mara Guil (El buen patrón) y Carolina Yuste (Chavales) hacen lo propio en el galardón a Mejor Actriz de Reparto.

En el reconocimiento a interpretaciones a televisión, Raúl Arévalo (Antidisturbios), Javier Cámara (Venga Juan) y Álex García (Antidisturbios) son los nominados a Mejor Actor Protagonista, mientras Úrsula Corberó (La casa de papel), Michelle Jenner (La cocinera de Castamar) y Candela Peña (Hierra) son las candidatas en la sección femenina.

Por su parte, Alfonso Bassave (Estoy vivo), Fernando Cayo (La casa de papel) y Karra Elejalde (La fortuna) compiten a Mejor Actor Secundario, en cuya categoría femenina se encuentran Belén Cuesta (La casa de papel), Ana Labordeta (Madres. Amor y vida) y Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego).

Alberto Amarilla (La casa de papel), Patrick Criado (Antidisturbios) y Secun de la Rosa (30 monedas) optan al premio a Mejor Actor de Reparto. Por otra parte, Ester Expósito (Veneno), Rosa Pujol (La cocinera de Castamar) y Rebeca Sala (Hit) se disputan el galardón a Mejor Actriz de Reparto.

Por otro lado, la Unión de Actores y Actrices también dedica un premio a los mejores actores revelación, en cuya categoría masculina están en esta edición Jean Cruz (La cocinera de Castamar), Víctor Palmero (Johnny Chico) y Tarik Rmili (El buen patrón), mientras en la femenina se encuentran Almudena Amor (El buen patrón), Esther Isla (Los pazos de Ulloa) y Begoña Vargas (Las leyes de la frontera).

Un año más, los premios reconocerán también a los mejores intérpretes que han trabajado en producciones de carácter internacional. Para este galardón están nominados en la categoría masculina Javier Bardem (Dune), Ginés García Millán (¿Quién mató a Sara?) y Alvaro Morte (La rueda del tiempo), mientras las nominadas son Ana de Armas (No time to die), Penélope Cruz (Competencia oficial) y Lola Casamayor (Luis Miguel: La serie).

En el apartado dedicado al teatro, Juan Diego Botto (Una noche sin luna), Francesco Carril (El bar que se tragó a todos los españoles) y Jorge Usón (con lo bien que estábamos) son los candidatos al galardón de Mejor Actor Protagonista. A Mejor Actriz Protagonista están nominadas Ana Belén (Antonio y Cleopatra), Silvia de Pé (El caballero incierto) y Nathalie Poza (Prostitución).

Jorge Calvo (Las criadas), Jesús Noguero (El bar que se tragó a todos los españoles) y Eduardo Velasco (La fiesta del chivo) compiten en la categoría masculina a Mejor Intérprete Secundario, mientras en la femenina lo hacen Patricia Domínguez (Noche de Reyes), Alba Flores (Shock 2) y Diana Palazón (Los pazos de Ulloa).

Por último, Luis Rallo (Antonio y Cleopatra), Guillermo Toledo (Shock 1) y José Luis Torrijo (Nápoles millonaria) se encuentran nominados a Mejor Actor de Reparto; y Verónica Ronda (Histeria del arte), Alba Enríquez (Troyanas) y Elisa Hipólito (Billy Elliot, el musical) lo están a Mejor Actriz de Reparto.

Además, en la ceremonia del 14 de marzo, se entregarán los otros tres galardones especiales, el Premio a Toda una Vida, un reconocimiento a la trayectoria profesional de actores y actrices, que ya albergan en su palmarés figuras de la talla de Marisa Paredes, Juan Margallo, José Sacristán o Concha Velasco.

Asimismo, se otorgarán el Premio Especial de la Unión, que reconoce la labor y compromiso social de una persona o entidad, y el Premio Mujeres en Unión, que concede la Secretaría de Igualdad de la Unión por su compromiso con la igualdad. Estos galardones se anunciarán como cada año en la rueda de prensa oficial de la correspondiente edición.

