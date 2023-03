La Feria del Libro de Córdoba se celebrará entre el 21 de abril y el 1 de mayo

Ya hay fecha para la celebración de la Feria del Libro de Córdoba 2023, que volverá a llenar de actividad literaria el Bulevar del Gran Capitán de la capital. Este año, la cita literaria se celebrará entre el viernes 21 de abril y el lunes 1 de mayo.

El montaje de la Feria del Libro número 48 volverá a contar con el periodista Alfredo Asensi en labores de coordinación. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento adjudicó el montaje para dos años, de manera que este año volverá a correr por parte de la misma empresa.

El horario será el siguiente:

En 2022 se instalaron en el Bulevar un total de 46 casetas y un pabellón para las actividades típicas de este tipo de eventos, como presentaciones de libros, coloquios literarios o actividades para niños. En estos momentos se está cerrando la programación de la cita.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!