'Eterna', de Gata Cattana, llega a Movistar Plus+

Eterna, el documental que muestra la figura y la obra de la poeta y rapera cordobesa Gata Cattana (Adamuz, Córdoba, 1991 - Madrid, 2017), ya tiene fecha de estreno. El próximo jueves 8 de junio el documental, dirigido por Juan Manuel Sayalonga y David Sainz, da el salto al catálogo online de Movistar Plus+.

El documental se estrenó en cines el pasado dos de marzo, coincidiendo con el sexto aniversario de su muerte. Los Cines Axion, ubicados en el Centro Comercial El Arcángel, acogieron el único pase de aquel dos de marzo, aunque también se proyectó en otras salas de Andalucía.

Sus directores comenzaron a fraguar este documental tras la muerte de la artista cordobesa con el apoyo de la familia y todos los que aportaron a la campaña de crowdfunding con la que financiaron el proyecto. Este proceso duró tres años durante los cuales pudieron recopilar entrevistas en distintas ciudades y vídeos inéditos de su cara más personal y su carrera profesional.

La prematura muerte de esta poeta y rapera cordobesa, una figura de gran relevancia generacional por su compromiso con el feminismo y su sensibilidad social, causó una gran conmoción en el mundo de la cultura nacional. El documental aborda los aspectos más fundamentales de la vida de Ana Isabel García Llorente y sus inquietudes humanas y artísticas a través de su familia, amistades y personalidades de la cultura como Juancho Marqués, Alejandra Martínez de Miguel, Sara Socas, Frank T o Mala Rodríguez, entre muchos otros. También le da voz a los compañeros con los que creció en los escenarios, como el DJ Carlos Esteso o el rapero Aenege.

Además, muestra imágenes poco conocidas o directamente inéditas de la artista cordobesa, cuyos textos fueron clave en un momento histórico de auge del movimiento feminista en España, dejando una inmensa huella generacional que a día de hoy sigue vigente. Muchas de las imágenes son cedidas por la familia, de forma que permiten atisbar cómo Ana se convirtió en la Gata: fotos y vídeos de su infancia, adolescencia o su carrera profesional que permitirán ver la naturaleza y la persona que hay detrás del personaje.

Eterna cuenta con la producción ejecutiva de Teresa Segura, de Diffferent Entertainment (Malviviendo, Mambo o Grasa), Enrique F. Guzmán (30 Años de Oscuridad, Alfred y Anna, A Lonely Sun Story) de Cinnamon Factory, nominado en varias ocasiones a los Goya, y el propio Juanma Sayalonga a través de VivaTodo Films.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!