Teatro para acompañar a una soledad no deseada

Cruz Roja, en colaboración con Elia Sánchez, del Teatro Avanti, ha programado este lunes, 17 de octubre, una obra titulada Seguimos conectad@s, un espectáculo donde se reflexiona sobre cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a qué las personas mayores mantengan vínculos con su entorno y, de esta forma, mitigar la soledad no deseada.

A día de hoy y cada día más, las nuevas tecnologías ocupan un lugar muy protagonista en las vidas de los mayores: Móviles de última generación que incita a estar conectados con los seres queridos, compras sin moverse de casa, contenido multimedia en un click. Todo esto y mucho más está al alcance de gran parte de la población pero… ¿qué ocurre con las personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías? Es cierto que gracias a estas “nuevas amigas”, los días de soledad se hacen más amenos o incluso no se sienten literalmente solos.

Como ha explicado la responsable de Mayores de Cruz Roja, María Torralbo, “los mayores poseen distintas dificultades a la hora de usar las tecnologías que se puede resumir en dos: la motivación para aprender a usarlas y el gasto económico al que tienen que hacer frente”. Como señala Torralbo, “la soledad no deseada es un problema, necesitamos conectarnos con otras personas”. Con este teatro optimista lo que se intenta es llegar a ellos y darles ese “impulso de energía positiva”.

En este agradable monólogo la actriz Elia Sanchez dará vida a Rafi, una viuda que está dispuesta a lanzarse a las nuevas tecnologías para de esta forma mitigar a esa “sole” que le acompaña días tras día. En palabras de este querido personaje, “aquí no hemos venido solo a entretener sino a dar un mensaje muy importante: que todas las edades son para aportar algo y por eso hay que actualizarse. Una cosa es invitar a tu amiga la soledad cuando tú tienes ganas y otra es que la tengas todo el día”.

Además, desde la organización de este evento han comunicado que la actividad está dentro de su programa y es totalmente gratuita. También han querido destacar la labor de los voluntarios que incluso han ido a recoger a algunos de los espectadores a sus respectivos hogares.

