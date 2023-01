Estos son los próximos espectáculos que acogerán los teatros de Córdoba

Con la entrada en 2023 el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) ha anunciado nuevas fechas y funciones que acogerán los diferentes teatros cordobeses durante los primeros meses del año. El año comienza tres musicales Pinocho, este martes 4 de enero en el Gran Teatro; Miles Gloriosus, protagonizado por Carlos Sobera, este 7 de enero en el mismo lugar y, del 12 al 15 de enero Ghost, protagonizado por David Bustamante y Ricky Merino. Estos solo dan comienzo a la programación que se extiende a lo largo del calendario. Sin embargo, el IMAE ha anunciado nuevos espectáculos cuyas entradas estarán disponibles próximamente. Estos son los siguientes:

En el Teatro Góngora

La programación del mes de marzo comenzará el día 4 en el Teatro Góngora con La infamia, una obra de Lydia Cacho basada en hechos reales. Esta relata los hechos reales sucedidos en México en 2005, cuando la propia autora fue detenida y torturada por agentes de la Fiscalía de Puebla, por la publicación de su libro en el que destapó una red de pederastia y explotación sexual infantil orquestada por los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. Una trama en la que estaban involucrados políticos, senadores y diputados mexicanos.

En el país más peligroso para ser periodista y activista, hay mujeres que se enfrentan al creciente poder político de la delincuencia organizada. Una de ellas es Lydia Cacho, quien desafía los políticos, mafiosos, pederastas y feminizidas. Esta función está basada en su biografía, Memorias de una infamia, donde se retrata el modus operandi de un gobierno cómplice de la corrupción y la violencia, además del valiente testimonio de mujeres y niñas de su país.

La representación está protagonizada por Marina Salas, quien se mete en el papel de la propia autora bajo la dirección de José Martret. Esta tendrá lugar en el Teatro Góngora el próximo 4 de enero a las 20:00. La entrada tendrá un coste de entre 12 y 15 euros y contará con un 50% de descuento a profesorado y alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático Conservatorio Profesional de Danza, Conservatorios Profesional y Superior de Música de Córdoba.

Este mismo escenario acogerá el 9 de marzo, el espectáculo musical En la cuerda floja, bajo la Dirección escénica de Roberto Oliván y Ana Morales. Este contará con la actuación de Ana Morales al baile; José Quevedo «Bolita» a la guitarra; Paquito González a la percusión y Pablo Martín con el contrabajo. El espectáculo tendrá lugar el día 9 de marzo a las 19:00 y la entrada tiene un precio de 2 euros.

En el Gran Teatro

Por otra parte, en el Gran Teatro son varios los espectáculos que sacarán a la venta próximamente sus entradas. Entre ellos, ¡Ay, Carmela! Protagonizada por Pepón Nieto y María Adánez el 10 de marzo a las 20:00. Tres décadas y media después de su estreno (1987), esta modesta “elegía de una guerra civil” -cuya “acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938”- parece no obstante empeñada en levantar su enjuto tinglado escénico más allá del tiempo y del espacio. También del espacio, sí, ya que, a pesar de las coordenadas locales de su trama (España, Aragón, Belchite…), Carmela y Paulino no han cesado de echar raíces en países y ciudades tan distantes y distintas como Londres, Francia, Turquía, Chile, Berlín, San Petersburgo,… y un largo etcétera. Tal diversidad de horizontes e idiomas acabaron por revelar al autor que el tema de su humilde tragicomedia no es tanto -o no solo- nuestra Guerra Civil…Más bien fue descubriendo que ¡Ay, Carmela! trataba del deber de los vivos para con “los muertos que no quieren borrarse”.

Las entradas de la obra de José Sanchís Sinisterra tendrán un precio que oscile entre los 11 y los 27 euros. Aunque estas todavía no han salido a la venta. Los tickets tendrán un 50% de descuento a profesorado y alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático Conservatorio Profesional de Danza, Conservatorios Profesional y Superior de Música de Córdoba.

El 17 de marzo a las 20:00 sobre las mismas tablas se representará El lago de la compañía LaMov. En El Lago, Víctor Jiménez revisa este paradigma del ballet ruso con su enseña de la constante investigación y experimentación de ritmos, movimientos y arquitecturas de luz, y esa cautivadora sensibilidad de Jiménez que hace único el lenguaje transgresor de LaMov. Lejos del hilo narrativo del clásico abocado a la tragedia de un amor imposible, en este lago imaginado se abunda en la superficie y en las capas más profundas que todos portamos, en la dualidad de la apariencia y del yo auténtico, en la sociedad como un supuesto remanso de cisnes blancos en el que el cisne negro se rebela desnudándose de apariencias para llegar a la verdad, y a la libertad. Un espectáculo, nuevamente, de gran originalidad y superación física, plástica e interpretativa del cuerpo de baile.

Este espectáculo, que también pondrá sus entradas a la venta próximamente contará con un precio de 8 a 21 euros. Y también cuenta con el descuento del 50% para el profesorado y alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático Conservatorio Profesional de Danza, Conservatorios Profesional y Superior de Música de Córdoba

El sábado, Los santos inocentes, una de las grandes novelas del siglo XX de Miguel Delibes. Con toda premeditación, esta propuesta ha tratado de apartar su mirada de la legendaria película que Mario Camus filmó en 1984 , reinterpretando a los personajes desde la mirada de hoy .

Hemos visto en Azarías rastros de héroe anómalo, un silencioso corazón grande y mucha lucidez en Régula, la maldad impune de Iván, que todo lo daña y todo lo hiere y todo lo quiere matar como si disputara una carrera frenética contra sí mismo. Paco, con su resignación férrea, es acaso el personaje de Los santos inocentes que más nos concierne. Paco, el Bajo es la pregunta y cada uno de nosotros es la respuesta. El 19 de marzo a las 20:00, contará con un precio que oscila entre los 11 y los 27 euros y con el mismo descuento para el alumnado de ambos centros cordobeses.

Para conmemorar el 150 aniversario del IMAE y el Día Mundial del Teatro, La discreta enamorada, de Lope de Vega. Esta obra se representará el próximo 27 de marzo también a las 20:00. La formación teatral cordobesa Trápala nacía en 1974, ya estrenó la representación en el mismo teatro en 2008. Una comedia en la que los enredos, el juego y el amor son los protagonistas.

Asimismo, la Compañía Trápala y el Gran Teatro presentarán una exposición en el hall de palcos del Gran Teatro titulada EDGAR, 40 años de creación en la Indumentaria Teatral en nombre de Enrique Damián García Ruiz, actor y figurinista durante cuatro décadas en la Compañía Trápala Teatro y que nos dejó un importante legado, no solo por sus diseños y creaciones de vestuario para la escena, sino por su pasión por el trabajo bien hecho.

Las entradas de La discreta, a la venta próximamente tendrán un precio de 12 euros y un 50% de descuento también para los estudiantes de la ESAD de Córdoba o el Conservatorio Profesional de Danza y el Superior de Música de Córdoba.

Por último, en el Gran Teatro, se ha anunciado para este mes de marzo, Romances y coplas de Andalucía, un concierto producido por el IMAE, y que protagonizan destacados artistas cordobeses para conmemorar el 150º aniversario del Gran Teatro, la guitarra y el coro son los protagonistas de este homenaje a la música y la poesía de Andalucía. La notable cultura popular de nuestra tierra ha inspirado a poetas y músicos, dejando un legado de extraordinario valor. El “Romancero gitano” op 152 (1951) del compositor italiano Mario Castelnuovo-Tedesco y textos de Federico García Lorca, extraídos del “Poema del cante jondo” (1931), es una de las obras más destacadas escritas para coro y guitarra clásica. La música refleja la búsqueda del poeta por encontrar la esencia andaluza.

Las “Coplas de Andalucía” son versiones originales para guitarra flamenca y coro de algunas de las canciones más representativas del género. La singularidad de las armonías vocales pretenden subrayar el dramatismo de las letras y la extraordinaria calidad de su música. Este tendrá lugar el 31 de marzo a las 20:00 y sus entradas tendrán un precio de entre 6 y 15 euros con un 50% disponible para los estudiantes de las distintas ramas artísticas mencionadas anteriormente.