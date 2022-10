Macarena Gómez estrenará en octubre su nueva serie en Netflix: “Nunca he hecho nada parecido”

La actriz cordobesa Macarena Gómez dará vida a Blanca, un personaje de la nueva serie de Netflix dirigida por Manolo Caro, Sagrada Familia. “Es un thriller de ocho capítulos que se podría resumir con el lema lo que una madre es capaz de hacer por su familia”, señala la actriz en conversación con este periódico. Sagrada familia se estrenará en Netflix el 14 de octubre.

“Esta serie va sobre la maternidad y de cómo se afronta desde la perspectiva de muchas mujeres, trata mucho del tema de las apariencias y de cómo queremos que los de afuera nos vean”, ha asegurado Macarena Gómez, que comparte una de las anécdotas que vivió al leer por primera vez el guion de la serie: “Cuando lo leí no sabía que iba a interpretar a este personaje, nunca había hecho nada parecido. Empecé con un poco de inseguridad ya que no sabía el tono de la serie pero la verdad es que estoy muy orgullosa de mi trabajo”. La actriz destaca que ha recibido mucho apoyo del director, Manolo Caro, a la hora de llevar a cabo las grabaciones.

La serie está compuesta por un amplio reparto de actores muy reconocidos en el panorama actoral tales como Alba Flores, Najwa Nimri o Álvaro Rico, entre otros. Como apunta Macarena Gómez, “la serie también cuenta con una estética muy llamativa que juega con el colorido y elementos arquitectónicos”.

“Yo creo que ahora mismo ha tenido un buen recibimiento, es una serie que te crea un misterio y en donde siempre te va a rondar una pregunta en la cabeza ¿qué esconde este personaje?”, señala la cordobesa.

A la hora de hablar sobre la temática, la actriz se siente más cómoda cuando da vida a un personaje y revela que es en el drama donde más disfruta de su profesión. Macarena Gómez, que ha dado vida a un gran abanico de personajes y se encuentra ahora mismo trabajando en un nuevo proyecto del que no puede revelar mucho, sí avanza que se trata de una película de terror del director Ángel Gómez, titulada El hombre del saco.

Macarena Gómez ha rodado la segunda temporada de 30 monedas, la serie para HBO de Álex de la Iglesia. Y concluye avanzando lo poco que puede adelantar de este nuevo trabajo: “Inesperado”.

