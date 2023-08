Un espectáculo coreano inspirado en el Guernica llenará de danza el Gran Teatro

El Guernica inspira un espectáculo de danza compuesto por dos piezas: Guernica Again y Repeat and Variation, de la compañía Lee Dong Ha Dance Project, que estará en el Gran Teatro de Córdoba el próximo 25 de octubre.

La primera parte, Guernica Again, es una obra inspirada en la impactante pintura de Picasso, que refleja los horrores de los bombardeos indiscriminados sobre los civiles. A través de una mirada enfocada en los sucesos repetidos y similares del pasado, esta pieza tiene como objetivo presentar las limitaciones, la violencia y, sobre todo, la vigorosa y resistente vitalidad humana ante tal adversidad. En 2017, el coreógrafo coreano fue honrado con el Premio al Mejor Coreógrafo en Critics Choice, un certamen de obras de danza de jóvenes coreógrafos seleccionados por críticos, por esta obra maestra.

La otra parte, Repeat and Variation, es una representación visual de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte. La combinación de los movimientos de los bailarines con el ritmo y la melodía repetitivos del Bolero de Ravel es un destacado componente de esta pieza. Los movimientos vigorosos de los bailarines reflejan el dinamismo, el ritmo y los cambios de velocidad.

Este espectáculo se realiza en colaboración con el Festival 2023 Chumdanza del Centro Cultural Coreano en España, que tiene como objetivo acercar el lenguaje contemporáneo de Corea a los ciudadanos españoles y servir como punto de encuentro para fomentar la comprensión de la cultura y sociedad coreanas. En el año 2023, este festival ha tenido el honor de colaborar con numerosas entidades prestigiosas de España, incluyendo la Compañía Nacional de Danza de España, bajo la dirección artística de Joaquín De Luz, y el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Las entradas para asistir al espectáculo estarán próximamente a la venta en la web del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (Imae) de Córdoba. El show se celebrará a las 20:00 y tendrá un precio de 12 a 15 euros.

