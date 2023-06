Sr. Chinarro abre su 'Reality Show' en Córdoba

“En Córdoba haré mi concierto acústico habitual: iré solo con mi guitarra y mostraré las canciones como son, con la novedad de las tres o cuatro canciones de Reality Show (Mushroom Pillow, 2022) que incluyo”. En estas dos líneas de correo electrónico, el sevillano Antonio Luque, Sr. Chinarro para la música, describe con capacidad de síntesis su próximo concierto en la ciudad. Serán en el Ambigú de la Axerquía el próximo viernes 16.

Desde el escenario del Conservatorio Superior hasta alguna azotea, pasando por garitos de todo pelaje, Córdoba lleva más de un par de décadas recibiendo a Chinarro con su guitarra. Sus fieles del terruño sabe muy bien lo que significan sus canciones depuradas, con el músico rompiendo cualquier distancia con ellos.

Las pantallas, internet, el amor y el desamor, Tinder ...el universo post-pandemia cruza el nuevo disco de estudio del músico, en el que ha estado arropado por algunos de los mejores músicos catalanes: Dani Vega (guitarra de Mishima), Miquel Sospedra (bajista para Amaia, Alizz o Refree) y Xavi Molero (batería de Iván Ferreiro, Zahara o Christina Rosenvinge).

El autor sigue el camino de su peculiar estilo, entre la poesía y el refranero popular, basando sus textos en la realidad más cercana, con sus personales toques de surrealismo. En una entrevista reciente con eldiario.es, el cantante aceptaba la comparación de estrenar disco con vestir un traje nuevo, “porque a mí no me gusta ir de compras, no lo necesito; mientras se ensucia una camiseta, la otra se está secando. Pero una banda, como un traje, te tiene que quedar bien, el hombro, la manga, y eso me estresa. No me gusta cambiar de grupo, pero lo que sí me gusta es que me quede bien el que tengo, y el que tengo ahora parece hecho a medida para mí”.

Sr. Chinarro es un clásico de la escena independiente, con treinta años de carrera y dieciocho discos que le han reservado un lugar de honor en la historia del pop español. Estos discos, a su vez, le han reconocido como letrista influyente. Su prosa, plagada de costumbrismo y de folklore, se ha publicado en libros propios, en periódicos, revistas y blogs, y ha tenido parte de culpa de la reivindicación del castellano en los grupos de la escena independiente.

Lejos quedan los primeros discos de Sr. Chinarro de los 90, clásicos como Sr. Chinarro (1994), Compito (1996), El porqué de mis peinados (1997), Noséqué-nosécuántos (1998), a los que siguieron los aclamados La primera ópera envasada al vacío (2001), Despídete del lago. Las rarezas de Antonio Luque (2001), Cobre cuanto antes (2002) o El ventrílocuo de sí mismo (2003) para poner de manifiesto hasta qué punto se trataba de un creador prolífico.

Su momento de inflexión, en 2005, llegó con El fuego amigo, premiado por diferentes publicaciones como el mejor del año y repetido con el siguiente El mundo según, ambos reclamados como imprescindibles en la historia de la música pop española. Sin embargo, el cenit de su creatividad continuó con Ronroneando y Presidente, dos de sus obras más reivindicadas, y ha seguido editando con regularidad y sin descanso, como el autor prolífico que ha demostrado ser.

Su penúltimo disco fue El bando bueno, publicado tras el arranque de la crisis sanitaria, que fue seguido por el primer libro dedicado a su carrera, Había una vez... Sr. Chinarro: conversaciones con Antonio Luque. Con prólogo de Tomás Fernando Flores, la obra tiene los claros objetivos de configurar una antología de vivencias de un artista fundamental y ahondar en su distintivo universo, plagado de composiciones que le han convertido en pieza única y codiciada para cualquiera que se autodefina como amante de la música.