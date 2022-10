David Donnier busca mecenas para sacar su nuevo disco

El artista de origen francés afincado en Córdoba David Donnier ha lanzado una campaña de crowdfunding para lograr, a través de pequeñas aportaciones (recompensadas con merchandising y con el propio disco), sufragar el coste de producción de su nuevo trabajo discográfico: Cocktails & dreams Vol. II.

Se trata de la continuación del EP que publicó el cantante y compositor en 2021 y en el que dio el salto a la electrónica y los sintetizadores para acompañar las guitarras acústicas y su particular sonido folk. Al igual que entonces, Donnier no concibe el disco sin la imagen que para cada canción y la portada crea el artista Borja Cámara.

Según explica Donnier, Cámara, que ya se encargó de todo el arte del primer volumen, “interpreta gráficamente sus mensajes, mostrando la sinergia entre música y el folclore andaluz que respiran sus ilustraciones”. “La música soft acoustic rock de David Donnier se enriquece con las artes gráficas de estética cómic costumbrista, y viceversa”, señala el cantante.

La campaña se ha lanzado en la web Verkami, se puede aportar pinchando AQUÍ. El dinero recaudado se invertirá en la fabricación de las recompensas y en las siguientes partes de la producción del disco, entre ellas la grabación en Estudios Eureka, de Fernando Vacas; la masterización en Estudio Delizias (Madrid), y la campaña de comunicación y lanzamiento.

Donnier quiere grabar el trabajo en octubre de este año, con la idea de que el disco esté listo en mayo de 2023, cuando comenzará la entrega de recompensas.

Además, el artista ha celebrado el inicio de esta nueva aventura con el lanzamiento del videoclip de Lonely Loon, la última canción del Cocktails & dreams Vol. I. Un vídeo que ha grabado, editado y caricaturizado el propio músico, a través de Donnier Graphik.

