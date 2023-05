Córdoba supera la media nacional y andaluza de pantallas de cine por habitante

La provincia y la capital cordobesa superan la media nacional y andaluza de pantallas de cine por habitante, según el 25º Censo de Salas de Cine que elabora la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), que también precisa que Andalucía es la comunidad que aglutina mayor número de salas.

Los datos totales, facilitados a Cordópolis por la AIMC, indican que la provincia cuenta con un total de 18 cines, de los que ocho están en la capital, ya que cuenta con cines de verano activos. Estos 18 cines disponen, a su vez, de 61 salas, de las que 40 están en Córdoba. De este modo, la media provincial de pantallas por millón de habitante es de 79, mientras que en la capital sube a 125.

En cuanto a butacas por cada millar de habitante, la media de la provincia es de 19, por las 26 de la capital cordobesa. En la capital hay concretamente 8.373 butacas de cine, de las 14.529 que contabiliza la provincia.

El número de locales de cine se incrementó un 2,6% en el último año en España, alcanzado su máximo desde 2012, mientras el número de salas y butacas desciende, según se desprende del 25º Censo de Salas de Cine. En concreto, el número de espacios de exhibición de cine en España ha pasado de 732 a 751 en el último ejercicio, alcanzando cifras que no se veían desde hace diez años, mientras el número de salas/pantallas se sitúa en 3.591, lo que supone una ligera disminución de 35 pantallas (-1%) respecto al anterior censo, con 93 altas y 128 bajas, pero se mantiene en el nivel previo a la pandemia.

En lo que respecta al número butacas, la cifra baja hasta 750.751, 8.044 (-1,1%) menos que las contabilizadas en el censo de 2022, si bien el descenso acumulado en los últimos ocho años es notable, con y 47.501 butacas (-6%) menos que en 2015.

El estudio elaborado por la AIMC muestra así una tendencia hacia la existencia de cines con menos pantallas y salas que cuentan con menos butacas, que, a cambio, suelen ser más grandes y cómodas.

La media de butacas por sala/pantalla es de 210 unidades (15 menos que en 2014) y cada local tiene de media 4,8 salas (5 menos que en 2014). En consecuencia, el promedio del total de butacas por local de cine, incluyendo todas las salas, también ha descendido, pasando de las 1.203 butacas de 2014 a las 1.010 actuales.

En el caso de los cines de verano, el aforo por pantalla suele ser mayor, con 558 butacas de media frente a las 201 de los convencionales, si bien el promedio de salas por local en este tipo de espacios es inferior con 1,1 salas frente a las 5,3 de los convencionales.

Además, un 52,3% de los locales de cine en general cuenta con más de una sala/pantalla, apreciándose descensos de 2,8 puntos en comparación con 2022 y de 7,6 puntos respecto a 2014, y el 48,2% de las salas/pantallas se encuentran en locales de 10 o más salas.

Por otro lado, el censo señala a un aumento de la población que reside en municipios con cine. En concreto, 2 de cada 3 españoles reside en una localidad que cuenta con, al menos, un cine, lo que supone un aumento de 2,6 puntos en relación con 2016.

Asimismo, el número de municipios con cine también se ha visto incrementado hasta los 493, 14 más que en 2022 y 56 más que en 2016, lo que supone un 6,1% respecto al total. Esto ha hecho que tanto el número de municipios con cine, como la población que reside en ellos, alcancen máximos desde 2006. En promedio, existen aproximadamente 1,5 locales y 7,5 salas por municipio con cine.

En este contexto, el informe de la AIMC especifica que el 68,4% de las salas (2.457) se localizan en poblaciones de más de 50.000 habitantes y que el 94,4% de las personas que viven en estos municipios tienen cine en su localidad, frente a los individuos de poblaciones de menor tamaño, donde sólo el 29,4% dispone de él.

La mitad de las salas de cine en España se reparten entre Andalucía (649), Cataluña (600) y Madrid (534), según el estudio, que sitúa a Madrid como líder del ranking por provincias, seguida de Barcelona (411), Valencia (215), Alicante (176), Sevilla (153), Málaga (135), Cádiz (127) y Murcia (123).

El censo también precisa que en España existen 76 salas de cine por cada millón de habitantes, una cifra similar a la de las últimas entregas aunque marca una disminución de 5 cines respecto a hace diez años.

Las comunidades que tienen 80 o más salas por millón de habitantes son La Rioja (113), Navarra (92), País Vasco (90), Comunidad Valenciana (84) y Murcia (80). En el lado opuesto, se encuentran las comunidades de Ceuta y Melilla (48), Extremadura (61), Canarias (62), Galicia (62) y Aragón (66).

Por provincias, las que cuentan con mayor densidad de salas son, por orden, Soria, La Rioja, Tarragona, Salamanca, Cádiz y Ciudad Real, que igualan o superan las 100 salas por millón de habitantes. Asimismo, las provincias que cuentan con una menor concentración de salas por millón de habitantes son Melilla, Zamora, Teruel, Ourense y Jaén, donde ninguna supera las 50.

En términos de aforo, la densidad media es de aproximadamente 16 butacas por cada 1.000 habitantes, mismo dato que en el censo de 2022.

Por último, el informe de la AIMC destaca que los espectadores están retomando el hábito de acudir al cine tras la pandemia, pues las cifras del Estudio General de Medios (EGM) muestran que la lógica caída de la asistencia al cine generada por el Covid-19 tocó fondo a principios de 2021.

De este modo, en el primer trimestre de 2023 el número de espectadores semanales se quede muy cerca de los niveles prepandémicos ya que supone un 96% de los que había, en promedio, en el periodo 2016-2018. Comparando con el promedio de 2019, en el que se registró un máximo de audiencia en muchos años, la audiencia del primer trimestre de 2023 representa un porcentaje algo menor (81%), por lo que, de cara al futuro, quede margen para que el número de espectadores continúe creciendo, ha concluido el censo.

