Así es 'Córdoba', la nueva colección de Palomo Spain

Palomo Spain ha presentado este jueves su decimotercera colección, Córdoba AW-21-22 en el Paseo del Prado de Madrid, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y la pianista solista María Dolores Gaitán en directo.

Al acto han acudido personalidades como el José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, la concejala Delegada del Área de Gobierno de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y personalidades de la cultura y sociedad como Rocío Carrasco, Paco León, Boris Izaguirre, Raquel Sánchez Silva, María Escoté, Jedet o las participantes de Drag Race España Carmen Farala, Inti, Sagittaria, Hugáceo Crujiente, que han sido testigos de excepción del desfile más emotivo de la firma, que ha trasladado sus raíces, imaginario y su ciudad natal, Córdoba, al centro de la capital española.

Palomo Spain ha vuelto a estudiar el contexto y los antecedentes culturales con los que se concibió su firma, reconociendo una vez más la valía de Madrid, la ciudad que acogió su primer desfile, como fuente inagotable de inspiración en un entorno cuya historia ha perfilado la identidad que tan lejos ha llevado su apellido “Spain”.

Con la intención y la mayor ilusión por compartir estos valores y elementos creativos con su audiencia, Palomo plantea un nuevo nivel de comprensión al interiorizar su ciudad natal, Córdoba, como crisol de culturas en el que se dan la mano las culturas Romana, Árabe, Judía y Cristiana. La colección trabaja materiales técnicos y tejidos naturales como lanas, sedas, popelines de algodones, bordados, encajes. Palomo vuelve a incluir el crochet, que se alza como un clásico de la firma. A ellos se unen lanas, flecos, drapeados bordados de cristales o tejidos más técnicos como lycras, tafetas y papel metalizado.

Para el maquillaje de desfile, se ha contado con la colaboración de Make Up For Ever, liderado por la maquilladora internacional Karin Westerlund y Sebastian Professional con Lourdes Marroquí a la cabeza del estilismo de cabello.