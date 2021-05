Eliminadas pero con orgullo

Llegó la hora de la verdad. Todo lo hecho hasta ahora no ha servido prácticamente para nada si ahora no se hace un buen papel en cada partido. Por ello, el Deportivo Córdoba Cajasur, después de proclamarse campeón de todo el Grupo III, disputaba nuevamente el play off por subir a la Primera División de fútbol sala femenino. Gracias a esto, el conjunto dirigido por Juanma Cubero sabía que no podía fallar en una cita de tal importancia, aunque el Desguace París La Algaida ya había demostrado en el curso regular que era un equipo muy a tener en cuenta y así lo demostró en el pabellón cordobés. El cuadro murciano logró remontar, en tan solo un minuto, el tanto inicial de Tere Muñoz gracias a un doblete de María Valverde. Una situación que desesperó a un equipo local que estuvo a punto de igualar la contienda en el tramo final de la segunda parte, aunque finalmente sin éxito.

Un Deportivo Córdoba Cajasur que tenía que demostrar su poderío y los motivos de su liderato en el Grupo III ante uno de los equipos que mejor han acabado la segunda fase de todo el anterior subgrupo. De hecho, el Desguace París La Algaida llegaba al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con la intención de asaltarlo y salieron intentando desactivar a las locales. Por su parte, las chicas dirigidas por Juanma Cubero sabían que tenían que intentar que la concentración se mantuviera desde que el silbato del colegiado decretara el inicio del partido. Tanto fue así que Tere Muñoz, una de las futbolistas más activas, fue la protagonista antes de llegar al ecuador de la primera mitad. Y es que la jugadora gaditana logró robar en campo rival y, con tranquilidad, logró conectar un disparo al que nada pudo hacer la guardameta visitante Sonia Palencia.

Aunque el conjunto murciano no quería cerrar su participación en la semifinal de este play off por subir a la máxima categoría del fútbol sala femenino a nivel nacional. Para no permitir esto, el Desguace París La Algaida se aferró a la calidad individual de una de sus jugadoras estrella. Y es que María Valverde logró voltear el marcador en apenas un minuto con dos jugadas técnicas que ejecutó a las mil maravillas. Esto hizo que el cuadro cajista fuese preso del nerviosismo y estuvo desactivado durante varios minutos, haciendo que el plantel visitante creciese en el encuentro. Sin embargo, el Deportivo Córdoba sabía que no podía fallar ante una cita de este calibre e instantes después fue directo a buscar el empate justo antes del paso por vestuarios. Aun así y a pesar de que África estuviese a punto de igualar la contienda, ambos planteles se fueron al descanso con la mínima ventaja en el luminoso por parte del cuadro murciano merced al doblete obra de María Valverde.

La tónica cambió totalmente con la vuelta de las chicas al parqué del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. El Deportivo Córdoba Cajasur dio un paso al frente y avasalló la portería rival en los primeros instantes de la segunda parte. Tanto fue así que Lau Fernández falló incomprensiblemente con la portería vacía tras una gran jugada individual de Neiva. Aun así, esta tendencia fue en aumento, surgiendo la figura de una nueva protagonista por parte del conjunto murciano. Y es que la arquera Sonia Palencia volvió a estar inmensa bajo los palos, dando oportunidades a sus compañeras para que incrementaran la ventaja por medio de los contragolpes. Sin embargo, las chicas dirigidas por Juanma Cubero seguían con la intención de subir las tablas al electrónico y Rocío Gracia lo intentaba con disparos exteriores, pero Sonia rechazaba sin problema alguno.

Conforme los minutos pasaban, el Deportivo Córdoba Cajasur seguía intentando derrumbar la muralla murciana, aunque el Desguace París La Algaida tenía oportunidades para cerrar el partido. De hecho, Mari Carmen Gómez tuvo un uno contra uno contra una Ceci Moreno que salvó esta ocasión con una estirada impresionante, dando alas a un cuadro cordobés que no encontraba facilidades a la hora de subir el segundo tanto al electrónico. Sin embargo, las visitantes seguían intentando sentenciar la contienda hasta que prácticamente lo consiguieron. Patricia Ortega comandó un contragolpe que definió Julia Sao al segundo palo para poner muy cuesta arriba la clasificación para el conjunto cajista. Después de este tanto, el técnico Juanma Cubero decidió poner toda la carne en el asador y las locales saltaron a la pista nuevamente con la portera jugador. A pesar de que Inma Sojo recortó distancias a falta de dos minutos para finalizar el choque, el Deportivo Córdoba Cajasur cayó eliminado en las semifinales de este play off por subir a Primera División de fútbol sala femenino.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO CÓRDOBA, 2: Ceci Moreno, Inma Sojo, Celi Calderón Lau Fernández y Tere Muñoz -cinco inicial-, Ana Rodríguez, Ana Haro, Li Valcarcel, Rocío Gracia, Marixu Romero, Marta García, África y Neiva.

DESGUACE PARÍS LA ALGAIDA, 3: Sonia Palencia, María Valverde, Susana López, Patricia Ortega y Mari Carmen Gómez –cinco inicial-, Carla Ayensa, Carmen Soria, Clara León, Cristina Riquelme, Julia Sao, Paula Ruiz, Ana García y Teresa Montesinos.

ÁRBITROS: Corredor Corredor y Barrilero Mohedano (Comité Andaluz). Amonestaron por parte local a Inma Sojo y por parte visitante a Sonia Palencia y a Cristina Riquelme. Además, expulsaron por el cuadro visitante a Susana López.

GOLES: 1-0 (6′) Tere. 1-1 (10′) María Valverde. 1-2 (11′) María Valverde. 1-3 (36′) Julia Sao. 2-3 (38′) Inma Sojo. 2-4 (40′) Cristina Riquelme.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la semifinal del play off del Grupo III por subir a la Primera División Femenina de fútbol sala, disputado en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre.