Córdoba se impone a París y Munich y acogerá unas jornadas europeas de arte y arqueología islámicos

Córdoba se ha impuesto a las candidaturas de París y Munich y acogerá, entre el 30 de junio y el 2 de julio, las 17 jornadas de la Sociedad Ernst Herzfeld de Estudios de Arte y Arqueología Islámicos, un congreso de tres días con la presencia dealgunas de las figuras más importantes de esta materia. Córdoba será la segunda ciudad española en acoger un congreso de esta sociedad después de que Toledo lo hiciera en el año 2013.

Concretamente, según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, el escenario principal donde se desarrollarán estas jornadas (que se espera que sean presenciales y abiertas a la ciudad) será la Casa Árabe de Córdoba, si bien se baraja que la Mezquita-Catedral acoja alguno de los actos académicos incluidos en su programa.

El tema escogido para el congreso es Mezquitas: Antecedentes, fundación y transformación, y su celebración coincide con los trabajos de reexcavación que se están llevando a cabo precisamente bajo la Mezquita-Catedral, donde, hasta el momento, las catas apuntan a que dicha zona pudo albergar el mayor complejo episcopal de la Península Ibérica en época tardoantigua (entre los siglos V y VII).

Los documentos del congreso, disponibles en la web, lo definen como una invitación a presentar investigaciones recientes sobre la mezquita en transformación, como arquitectura y espacio visual y funcional en continua evolución, trascendiendo las nociones de la mezquita como entidad fija. Así, los organizadores invitan a presentar trabajos que traten de las transformaciones en la visualidad, la materialidad y el concepto de la mezquita, tal como se ven en la arquitectura y la decoración, en el mobiliario y los elementos litúrgicos, en las funciones específicas en momentos concretos, en sus cambios, incluido el uso por parte de otras comunidades religiosas, y con referencia a las corrientes sociales, ideológicas e históricas.

Las jornadas están organizadas por Fernando Valdés Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con instituciones de Córdoba (entre ellas, Amigos de Medina Azahara, la Casa Árabe, el Instituto Arqueológico Alemán, la Universidad de Córdoba y el Cabildo Catedralicio). Hasta ahora, se sabe que comenzará con una conferencia magistral en la tarde del jueves 30 de junio, y que continúa con las sesiones principales el viernes y el sábado, 1 y 2 de julio.

Además, el jueves 30 de junio tendrá lugar una reunión de estudiantes de posgrado que trabajan en los campos del arte y la arquitectura islámicos, para la que se distribuirá una convocatoria aparte (en la que se invita a presentar trabajos basados en sus investigaciones para sus tesis de máster o de doctorado). La asamblea general anual de la Sociedad Ernst Herzfeld se celebrará el viernes o el sábado por la tarde. Para el 3 de julio están previstas visitas a lugares de Córdoba y sus alrededores.

Para la celebración de este congreso, que es anual e itinerante (el año pasado tuvo lugar en la Universidad La Sapienza de Roma), Córdoba se ha impuesto a dos candidaturas de gran importancia: la de La Sorbona, en París, y la de la Universidad de Munich. La convocatoria para recibir ponencias expira el 13 de marzo, y la aceptación se notificará a principios de abril de 2022.

La Sociedad Ernst Herzfeld de Estudios de Arte y Arqueología Islámicos fomenta la investigación de la historia del arte, la arqueología y la arqueología de la construcción de los periodos islámicos, y sirve de foro de intercambio académico. La Sociedad cuenta con un abanico internacional de miembros y fue fundada en 2005 en Alemania. Lleva el nombre de Ernst Herzfeld (1879-1948), conocido por sus innovadoras investigaciones en Asia Occidental, como arqueólogo, historiador del arte e historiador.

