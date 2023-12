'Córdoba Identidades': regenerando la iconografía folclórica cordobesa

¿Es capaz Córdoba de generar nuevos iconos folclóricos, más allá de las archiconocidas mujeres de Julio Romero? A esa pregunta lleva unos años respondiendo afirmativamente el proyecto Córdoba Identidades impulsado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, y que, en sólo dos ediciones, ha puesto la lupa y ha traído al presente a figuras e ítems menos conocidos de la cultura de la ciudad.

De Dolores Castro a Ramón Medina o Luis del Río, del sombrero cordobés al baile de El Vito… El proyecto Córdoba Identidades ha arrancado oficialmente su segunda edición este martes con la presentación del cartel oficial, que vuelve a estar en manos del artista Julio Muñoz, miembro del colectivo Algazara.

Muñoz, que ya se encargó del diseño de la primera edición -que mostraba a Dora la Cordobesita con sombrero cordobés- se ha centrado ahora en una figura de cuyo nacimiento se cumple un siglo y que sigue siendo desconocida para muchos cordobeses: el coreógrafo Luis del Río. Muñoz lo ha hecho suyo a partir de una imagen de juventud, a la que ha añadido un toque de color rojo, en sintonía con el eslogan “que me pongo colorá”, como aquella canción de Papa Levante.

El caso de Luis del Río es un ejemplo de cómo funciona Córdoba Identidades, ya que se recupera un icono cultural de la ciudad que era muy desconocido para las nuevas generaciones, que se lo reapropian y lo hacen suyo. El propio Julio Muñoz reconoce que, más allá de su vinculación con el conservatorio que lleva su nombre, no sabía apenas nada de la figura de este coreógrafo e investigador de la danza cordobés.

Hoy, sin embargo, su imagen ya luce renovada, digitalizada y reapropiada, tras ser captada por el artista de una fotografía en sepia, de cuando el joven Luis del Río aún vivía en Córdoba y era uno de los pioneros en hacer suya la danza de El Vito.

Contaba este martes la delegada de Juventud, Cintia Bustos que el baile de El Vito iba a ser el leit motiv de la segunda edición de Córdoba Identidades, a pesar de que se trate de algo que no es cien por cien cordobés. Algo parecido ocurría con el llamado sombrero cordobés, cuyo origen es igual de incierto que El Vito, y que fue el protagonista de la primera edición, que lo llevó hasta Nueva York o a la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof).

Este tipo de juegos está en el corazón del proyecto Identidades, que, como ha explicado Cintia Bustos, es capaz de conectar estas tradiciones “añejas” con las nuevas corrientes creativas que surgen en la propia ciudad. Y lo hace a través del arte.

En el caso de El Vito, Juventud ya presentó el pasado mes de abril un espectáculo propio en el que dejaba este baile ancestral en manos de las nuevas generaciones de músicos de la ciudad, con algunos nombres que hoy son una realidad absoluta.

Fue dentro del acto de programación del Premio de las Artes y las Letras de la Fundación Princesa de Girona, y contó con el tenor Pablo García-López; los cantaores Rafa del Calli y Rocío Luna -Premio Nacional de Arte Flamenco y ganadora en Las Minas, respectivamente-; los guitarristas Álvaro Toscano y Juanjo León, y 'La Niña de Espejo', concertista de castañuelas.

La obra, además, recuperó la versión de Ramón Rodríguez Acosta, comúnmente utilizada como música instrumental en la escuela bolera, y con estrofas añadidas que describían distintas etapas de la vida cordobesa en torno al río y el Campo de la Verdad, y quedó grabada en un vídeo que se presentará en enero, como primera acción de la segunda edición de Córdoba Identidades.

El resto de la programación aún no ha sido desvelada, pero sí se puede adelantar que tendrá un carácter rupturista como ha sido el caso de la primera edición, en la que, entre actividades y clases magistrales, participaron artistas tan reconocidos como Cámara Pasadas, Carvento, Dalila, Sota Pérez, Eva Calyza, Virginia Filardi, Almudena Castillejo, Electronic Flamenco Esquejes (EFE), Clara Gómez, Beli Molina, Eles Bellido, Jesús Carmona, Dildo con Bigote, Imperio Reina, Manuel Jiménez, Niño Seve o Sergio de Lope, entre muchos otros.

