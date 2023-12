Los Rebujitos anuncia concierto en Córdoba

Yerai Blanco, el artista al frente de Los Rebujitos desde 2004, además de ser su autor y compositor, actuará el próximo mes de marzo en Córdoba para presentar su último trabajo Pureza al natural. Este nuevo disco, producido por él mismo, está hecho de una manera natural, orgánica y sin filtros, manteniendo la esencia de Yerai y aportando nuevas formas naturales a sus composiciones. De él ya se conoce singles como Son los besos, La excavadora y Quítate la venda.

Después de visitar la provincia el pasado verano y de actuar en la capital cordobesa en abril de 2022, Yerai hará lo propio el 15 de marzo en la Sala Impala; un concierto para el que ya están a la venta las entradas con dos únicos precios: 20 euros, con acceso únicamente para la actuación, y 38 euros que incluye, además, la entrada a la prueba de sonido y conocer al artista.

Además del concierto en Córdoba, las primeras fechas de este nuevo tour incluye actuaciones en Madrid (8 de marzo), Sevilla (16 de marzo), Granada (5 de abril), Almería, (6 de abril), Murcia (12 de abril), Valencia (13 de abril), Málaga (20 de abril) y Mérida (11 de mayo).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!