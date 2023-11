Lleno en el Teatro El Silo de Pozoblanco para el concierto de Antoñito Molina

El cantante gaditano Antoñito Molina ha llenado el Teatro El Silo de Pozoblanco para su concierto del próximo viernes, actuación que se enmarca dentro de su gira El club de los soñadores. El portal de venta Tickentradas muestra que todas las localidades están agotadas, salvo un único billete en el anfiteatro.

Esta parada en la provincia se suma a la que ya hizo el pasado verano en la capital. Tras su paso por Córdoba en el Ambigú de la Axerquía en julio de 2021, el cantante dio un salto de gigante el pasado mes de junio y actuó en la Plaza de Toros con el tour que llevará ahora al municipio del norte de Córdoba.

En Pozoblanco, Molino presentará un espectáculo cargado de emoción, ritmo y buen rollo con en el que quiere llegar al corazón de su público, recordando también grandes éxitos como Yo soy pa ti, Ya no me muero por nadie o Me estoy volviendo loco, y en el que incluirá también sus últimos temas.