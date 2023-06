Israel Fernández también cuelga el cartel de 'No hay entradas' en el Festival de la Guitarra

El cantaor Israel Fernández acaba de colgar el cartel de No hay entradas para el espectáculo que ofrecerá en Córdoba durante el transcurso del Festival de la Guitarra. Es el segundo artista en conseguir un lleno después de que lo hiciera hace una semana la artista Sílvia Pérez Cruz.

Fernández presentará su concierto Pura Sangre el próximo 14 de julio en el Gran Teatro. Para el joven cantaor, esta obra es su trabajo más personal, ya que con él ha descubierto su manera de sentir y relacionarse con su universo más cercano: la familia, la cultura gitana, el amor, la naturaleza, los valores humanos y su yo más profundo.

El artista es el autor de las letras y melodías de cada uno de sus trabajos. Lo hace desde esa base firme y amplia en registros que hereda de la tradición y a la que aporta la creatividad con la que lleva deslumbrando al mundo del flamenco, tanto en sus grabaciones como en sus directos. En este proyecto le acompaña el jerezano Diego del Morao, uno de los guitarristas más influyentes en la actualidad.

Sobre el escenario del Gran Teatro también estarán Ané Carrasco, a la percusión y teclados, y Marcos Carpio y Pirulo, a las palmas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!