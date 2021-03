Intensa agenda cultural para este finde con teatro, música contemporánea, cine y exposiciones

Teatro

El Me too y el empoderamiento sobrevuelan la obra que podrá verse este sábado en el Teatro Góngora: Los Mojigatos, protagonizada por Gabino Diego y Cecilia Solaguren, quienes ofrecerán una versión teatral de la obra de Anthony Neilson, The prudes. Magüi Mira versiona y dirige esta comedia inteligente que se convierte en un juego escénico divertido, polémico y provocador para los espectadores.

El texto mordaz, lejos de convencionalismos e impregnado de humor, acerca al espectador a la historia de un matrimonio que, tras nueve años de relación y 14 meses de sequía sexual, busca ayuda y la complicidad del público para volver a disfrutar de su relación en pareja.

Teatro Avanti regresa este fin de semana con una obra para adultos y otra para toda la familia. La primera, Lacura, tendrá lugar este sábado a partir de las 19:00, en la que Bibi, un personaje del enfermo siglo XXI, hilarantemente poseída por los espíritus que la habitan, decide contar su propia mirada al mundo. Amantes, temores y paisajes psicológicos serán el hilo conductor de la historia, llevándonos hacia un viaje interior sin retorno a través del dolor y la risa, dándole la vuelta a la tortilla y descubriendo que no hay huevos.

Por otro lado, los más pequeños podrán disfrutar de Campanilla y el portal mágico, en una doble sesión este domingo a las 12:00 y a las 18:00.

Asimismo, la programación cultural de Lucena trae La Extraña Pareja en versión femenina, de la compañía Calibán Teatro. La obra es la historia de Flora Ugarte, una mujer de mediana edad que acaba de romper con su marido. Completamente abatida y sin tener donde ir, la idea del suicidio comienza a rondar su cabeza. Sus amigas de toda la vida son conscientes de la depresión en que ésta ha caído y, una de ellas, Olga Martínez, se ofrece a acogerla en su casa hasta que se encuentre mejor. El único problema es que las dos son como la noche y el día. Olga es romántica, extrovertida y un completo desastre. Flora es tímida, hogareña y una completa maniática del orden hasta extremos obsesivo-compulsivos. El conflicto está servido. La obra podrá verse este viernes a partir de las 19:00 en el Teatro Palacio Erisana.

Festival de Música Contemporánea

El Festival de Música Contemporánea culmina este fin de semana su vigésimo tercera edición con tres conciertos en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Este viernes actuará el dúo clarinete y piano compuesto por Luis Fernández Castelló y Francesc Llop y el grupo de cámara Ensemble Kuraia. Todos los conciertos comenzarán a partir de las 18:00.

Cuentacuentos del Magreb

La Casa Árabe hará público a través de su perfil de Youtube un cuentacuentos en vídeo para niños de entre cinco y diez años. Esta actividad lúdica está orientada a que los menores vivan una experiencia educativa y cultural que les permita aproximarse al Magreb. A través de las dinámicas que acompañarán a los relatos, los niños tendrán la oportunidad de conocer mejor el lugar por donde se pone el sol, los pueblos que lo componen, sus particularidades y similitudes entre ellos, y las conexiones (más cercanas de lo que podríamos pensar o intuir) con nuestra propia cultura e historia. Los cuentacuentos estarán disponibles a partir de las 17:30.

Música

El Ambigú de la Axerquía acogerá en concierto este fin de semana a la cantante Ana de Lois (este sábado a las 13:30) y Trivalentes, una nueva banda de la ciudad (este domingo a las 13:30).

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará para este fin de semana las películas Beginning (este viernes a las 18:30), El tiempo contigo (este sábado a las 12:00) y 2046 (este sábado a las 18:30).

Exposiciones para visitar

Durante este finde están disponibles para su visita las siguientes exposiciones: Laboratorio Doméstico (UCOCultura), Las joyas de la Amarguilla: un nuevo tesoro andalusí (Museo Arqueológico), Del cloro a la biodiversidad (Casa de la Juventud), Desplazamientos. Diásporas de Yemen (Casa Árabe), 33 aniversario de la Escuela de Artes Plásticas de Priego de Córdoba (Teatro Cómico Principal), Modelos Transicionales (C3A), Otro Sol (Fundación Antonio Gala), Alhambra (C3A), y una colección de obras del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Vimcorsa).