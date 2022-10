Las instalaciones de Flora y el concierto de Rigoberta Bandini, platos fuertes de este finde

Flora se abre a los visitantes

El Festival Internacional de las Flores, Flora, abre este viernes sus instalaciones al público tras un montaje que comenzó el pasado lunes. Los cinco patios que darán vida a la metamorfosis de Flora serán: Palacio de Orive, Museo Arqueológico, Patio de los Naranajos de la Mezquita-Catedral Patio de las Columnas del Palacio de Viana y Patio del Reloj de la Diputación Provincial. Y los artistas que expondrán serán, respectivamente, los siguientes: Kokon, Maurice Harris, Yuji Kobayashi, Cordero Atelier y Emma Weaver. La visita a las instalaciones es gratuita y el horario es de 11:00 a 20:00.

Además, fuera de concurso, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía expone la obra Reloj botánico. Jardín de plantas equinocciales de Federico Guzmán (Sevilla, 1964).

Rigoberta Bandini, plato fuerte del I Like Festival

El Teatro de la Axerquía acogerá este sábado la novena edición del Cajasur I Like Festival, con Rigoberta Bandini como actuación principal. Viene a Córdoba de llenar el WiZink Center en Madrid con canciones como A todos mis amantes, In Spain we call it soledad o Ay Mamá, canción esta última candidata a representar a España en el Festival de Eurovisión, o un de sus últimos sencillos Así bailaba, junto a Amaia, que están catapultado a Rigoberta Bandini para convertirse en “una de las artistas mas interesantes de los últimos años”.

Previo a este concierto, que cerrará el festival, actuarán Penélope y Fuel Fandango. Entre banda y banda, la formación cordobesa EFE (Electronic Flamenco Esquejes) amenizará la espera.

Magüi Mira aterriza en Córdoba con Molly Bloom, dando vida al mítico personaje de James Joyce

En 1980 Magüi Mira encarnó a Molly Bloom en su obra homónima, mítico personaje de la novela de James Joyce y uno de los grandes textos literarios del siglo XX. Enamoró al público y a la crítica. Molly vive una noche de insomnio. Su pensamiento vuela sin filtros hasta sus más profundos deseos, a veces escandalosos. Molly nos desvela su pasión por la vida, su relación con el sexo, sus principios femeninos. Molly, segura de sí misma, disfruta de la vida que vive y de la vida que imagina.

Hoy, 40 años después, las mismas palabras escritas por Joyce, vuelven a ser interpretadas por Magüi Mira que con sus 77 años nos acerca a una nueva Molly. Esta dramaturgia, que cuenta con la dirección de Marta Torres y la propia Mira podrá verse este viernes en el Teatro Góngara.

Música y teatro para los últimos días de Eutopía

El Festival de la Creación Joven Eutopía celebra este finde sus últimos días con una programación que incluye conciertos, talleres y el musical flamenco Andalucía Tierra Flamenca, en el Teatro Avanti. En este enlace puedes conocer toda la programación para estos días.

Nacho Vegas presenta 'Mundos inmóviles derrumbándose' en Córdoba

El cantante y compositor Nacho Vegas, uno de los artistas más importantes de la escena alternativa española de los últimos 25 años, vuelve este sábado a actuar en Córdoba, donde no lo hacía desde 2017, cuando se dejó caer por el festival Cosmopoética. Lo hará este sábado en la Sala Hangar, donde presentará las canciones de Mundos inmóviles derrumbándose, su último disco, publicado a principios de año, y que llegó después de un colapso mental, una huida hacia Ortiguera (un pueblo de mil habitantes en la costa cantábrica) y un retiro.

Cine en la Filmoteca

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: El olivo (este viernes a las 18:00), La mujer que se escapó (este viernes y este sábado a las 20:30) y El castillo en el cielo (este sábado a las 18:00).

Flamenco

El guitarrista Eduardo Trasierra junto al percusionista Andrej Vujicic actuará este domingo a las 12:00 en la Posada del Ptro dentro del ciclo Trasteando con la guitarra. Además, la peña flamenca Fosforito acogerá este viernes el recital flamenco del cantaor Ezequiel Benítez y el guitarrista Paco León.

Don Juan y Doña Inés vuelven a los patios de Viana con 'El Burlador en Palacio'

Don Juan y Doña Inés vuelven este finde a pasear por los distintos patios del Palacio de Viana de Córdoba en un nuevo ciclo de representaciones teatrales de El Burlador en Palacio, una obra escrita, dirigida e interpretada por Juan Carlos Villanueva, de Trápala Teatro, y que, como cada año, la Fundación Cajasur rescata con motivo de la festividad de Todos los Santos, en colaboración con el Coro de Ópera Cajasur.

Las funciones para este este sabádo y este domingo comenzarán a partir de las 21:00.

La banda de música de La Estrella, en concierto

El Quiosco Joven continúa este domingo con su ciclo Viento Joven, un espacio de difusión de las bandas musicales de algunas cofradías. En esta ocasión, el concierto estará protagonizado por la banda de música de La Estrella.