La gran cabalgata de Carnaval y el espectáculo 'The Hole X', platos fuertes de este finde en Córdoba

El Carnaval se despide de Córdoba con pasacalles y la gran cabalgata

Córdoba dirá adiós este fin de semana al Carnaval. Lo hará con tres días grandes, llenos de música, disfraces y coplas. Este viernes habrá actuaciones en La Corredera y en la Plaza de La Paja, a las 21;00 horas, mientras que este sábado continuarán en La Corredera y en la Plaza de Las Cañas, a las 20:30.

La Gran Cabalgata, el desfile por excelencia, recorrerá las calles del Centro a partir de las 12:00. Su recorrido por el centro de la ciudad albergará las calles Concepción, Gondomar, Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo, Rodríguez Marín y Plaza de la Corredera, donde a las 15:00 se procederá a la quema del Dioso Momo.

'The Hole' celebra en Córdoba sus 10 años

Una carpa en el Parque de Miraflores acoge desde este jueves el aniversario del espectáculo The Hole. que podrá disfrutarse hasta el 5 de marzo y contará con nuevos artistas invitados que no dejarán a nadie indiferente.

The Hole X contará con la esencia original de sus primeros números y “con los más impresionantes” además de “con los personajes más icónicos de las tres ediciones”. Así lo han informado en una nota de prensa sus promotores. Y no queda aquí, artistas nacionales e internacionales con striptease, números circenses “e incluso una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca”. Todo esto ocurrirá bajo la carpa de The Hole X.

¿Qué ocurriría si nos despertáramos tras 20 años en coma?

Bajo el título Andaluces de Ahora y enmarcado en las fechas previas a la celebración en la comunidad autónoma del Día de Andalucía, el Gran Teatro acogerá este viernes a las 20:00 la obra del argentino Máximo Huerta Moisés: un homenaje a la infancia, un montaje protagonizado por el actor cordobés Antonio Aguilar, acompañado en el reparto por José Emilio Vera, y con dirección del propio autor junto con Constanza A. de Aránguiz y Nicolás Rivero. El texto es un homenaje a la infancia que mezcla el fútbol, la España moderna y la superación personal del protagonista para mostrar que nunca es tarde para volver a empezar.

El espectáculo cuenta la historia de Moisés, interpretado por un conmovedor Antonio Aguilar. Se trata del jugador más joven que ha debutado en el equipo de su pueblo, pero que ve truncado su sueño al impactar un balón en su cabeza. Entra en coma y a los 20 años despierta.

Javier Estévez, en concierto

El último acto del ciclo Andaluces de Ahora se centrará en la música de Subtónica, el proyecto de Javier Estévez, que presentará este sábado en el Góngora su tercer trabajo: Creer para ver, estrenado este 2 de febrero en plataformas digitales. El disco reúne canciones cuidadosamente seleccionadas de todas las compuestas por el músico desde 2018, incluidas las nuevas y más recientes.

El que fuera letrista , batería y cofundador en 1994 de la desaparecida banda Estirpe ha ido publicando sus últimos temas --Desconocidos, A pesar del Mundo, Magia o Como si fuéramos tribu-- single a single, y ahora, todo ese conjunto de canciones suena en directo interpretadas por una banda en la que junto a Javier Estévez (voz y guitarra acústica) estarán en el escenario del Góngora Alejandro Macías (batería), Juandi Serrano (guitarra eléctrica y acústica), Francisco Sibaja (teclados) y Paco Récord (bajo).

El Gran Teatro recibe a la Orquesta Ciudad de Granada

El Gran Teatro será testigo este viernes de un programa de intercambio con otras orquestas andaluzas al abrir sus puertas a la agrupación musical de Granada.

Con las entradas casi agotadas, la formación musical granadina actuará a partir de las 20:00, dirigida por Lucas Macías, y acompañada por la prestigiosa violinista alemana, Clara-Jumi Kang, quien interpretará el Concierto para violín y orquesta de Beethoven; El Idilio de Sigfrido de Richard Wagner y una selección de la Suites 1 y 2 de la ópera Carmen, de Georges Bizet, completarán el programa. Será el 31 de marzo cuando la Orquesta de Córdoba visite Granada de la mano de su director Carlos Domínguez-Nieto.

Muestra de teatro aficionado en Avanti

Teatro Avanti continúa este finde con la muestra de teatro aficionado con las obras La niña y el hueso (este viernes a las 21:00), Manuel Laureano, El dandi de Córdoba (este sábado a las 21:00) y Los sueños de Fany, para el público infantil (este domingo a las 12:00).

Musical infantil

El Teatro Cómico Principal acogerá este viernes a las 18:30 un musical infantil titulado El Mago de Oz, de la compañía malagueña Blacksheet Producciones. La entrada es gratuita bajo reserva en este enlace.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde El universo de Óliver (este viernes y este sábado a las 18:00), Melancolía (este viernes a las 20:30) y La traversée (este sábado a las 20:30).

Por otro lado, la asociación Cine Cercano inaugura el segundo ciclo Miradas de cine sobre igualdad y la diferencia con la película Hive (Colmena), que podrá verse este domingo a partir de las 19:00 en el Centro de Recepción de Visitantes.

Música en el Ambigú

El Ambigú de la Axerquía acogerá los conciertos de las bandas de rock Maenoba y Guar (este viernes a las 22:15) y de la cantante de blues, multiinstrumentista y compositora de origen belga Ghalia Volt (este sábado a las 22:15).

Programación en Encinarejo por el Día de Andalucía

Encinarejo entregará sus galardones Encinarejo Blanco y Verde en una ceremonia que tendrá lugar este sábado en la Caseta Cipriano Martínez Rücker. En esta ocasión, los galardonados serán Manuel Moreno Maya ‘El Pele’, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), la Delegación de Asistencia Económica a los Municipios de la Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación Española Contra el Cáncer Córdoba (AECC).

Además, este sábado a las 15:00 tendrá lugar el XXX Festival Flamenco de Encinarejo, con las actuaciones de Carmen Carmona, Rafael Ordóñez y Cancanilla de Málaga (al cante) y de Juanjo León y Chaparro Hijo (al toque). El domingo y lunes estarán destinados a las competiciones deportivos, tanto de pádel como de fútbol.