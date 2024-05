Y este finde... Mikel Izal llega a Córdoba con su gira en solitario mientras que el Concurso de Patios vive sus últimos días

Mikel Izal llega a Córdoba

El cantante y compositor Mikel Izal llegará este sábado al Teatro de la Axerquía con un concierto de la que es su primera gira en solitario. Tras 12 años con su banda, Izal, el pamplonés ha decidido emprender vuelo y ha dado vida a El miedo y el paraíso que presentará, justamente, en el mismo escenario donde actuó con su grupo en 2019 con Autoterapia.

Patios de Córdoba

Los Patios de Córdoba vivirán este finde sus últimos días de apertura al público. En total, en la edición de este año puedes visitar 63 recintos. Los patios en concurso -un total de 52- se reparten en seis rutas que conducirán a las zonas Regina-Realejo, Santa Marina-San Agustín, San Lorenzo, Santiago-San Pedro, Judería-San Francisco y Alcázar Viejo. Las horas de visita serán desde las 11:00 hasta las 14:00 y entre las 18:00 y las 20:00. A estos 52 hay que sumar los 12 institucionales.

Además de visitar los patios, el Ayuntamiento de Córdoba ha organizado un completo programa de actividades culturales que puedes consultar en este enlace.

Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, en el Gran Teatro

Javier Gutiérrez y Luis Bermejo vivirán este sábado en el Gran Teatro de Córdoba un lleno absoluto con su obra El traje. La obra, escrita y dirigida por Juan Cavestany -Premio Max al Mejor Autor en Castellano por Urtain-, pretende cuestionar al espectador, en tono de comedia negra, sobre el instinto de supervivencia. Es el primer día de rebajas en unos grandes almacenes de la capital. La gente ha entrado en tropel y ha habido un accidente. En las entrañas del edificio, un vigilante de seguridad interroga a un hombre que vino a comprar un traje y que al parecer ha tenido algo que ver con los hechos. Pero… ¿Qué ha sucedido realmente?.

Flamenco para resucitar a Federico García Lorca

Federico García Lorca estaba escribiendo Comedia sin título cuando fue asesinado a los pocos días del golpe de estado militar que acabó con la república española. El sueño de la vida, título alternativo para esta Comedia sin título, que podrá verse este viernes en el Gran Teatro, nos pone en evidente traslación con La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, autor de refe­rencia del poeta granadino. Se trata de una mezcla de teatro social, auto sacramental y experimento literario.

Esta obra repasa el flamenco de dentro y del exilio, el que se construyó bajo el franquismo y también entre los desterrados. Y es un flamenco, sobretodo, de hombres, lo que todavía se sigue considerando el flamenco genuino. En esta puesta en escena conviven los bailes “puros”, de Gades a Farruco, con las dramaturgias que en su tiempo llevaron, de la mano de Lorca, al flamenco a los escenarios más vanguardistas del mundo.

Flamenco en el Palacio de Viana

La Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba y la Fundación Cajasur ofrecen este viernes en el Palacio de Viana un espectáculo coincidiendo con la Fiesta de los Patios. A partir de las 21:00, el sentir jondo de Rafael Ordoñez y Elena Morales estarán acompañados por la magia y belleza de las guitarras de Luis Medina y Niño Seve.

Maratón de cuentos en la Biblioteca Central

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha organizado la 14 edición del Maratón de Cuentos, que se celebra este viernes de 10:00 a 21:00, en la Biblioteca Central. En la sesión matinal participarán colegios y a partir de las 17:00, será el turno de los clubes de lectura infantiles de la red de bibliotecas. Posteriormente, y en torno a las 18:00, comenzará con sus narraciones todo el voluntariado del Maratón.

Espectáculo de circo para toda la familia

El público familiar podrá disfrutar este domingo en el Teatro Góngora de un espectáculo de circo de la mano de Alas Circo Teatro que combina el clown, telas aéreas, malabares, equilibrios, acrobacias y humor.

El soul de Lia Kali

La cantante catalana Lia Kali actuará este sábado en la Sala Impala con todas las entradas vendidas. Junto a su solvente trío instrumental en directo, la artista de soul ha presentado en vivo las canciones de su debut en una gira de más de 50 fechas con actuaciones destacadas en grandes festivales estatales como Viña Rock, Mar de Músicas o Cruilla, cerrando sold-outs en salas de las principales capitales españolas e incursiones internacionales que incluyen Colombia, Mexico, Central Park y LAMC de NYC-EEUU, Francia, Alemania o Portugal.

Concierto a favor de la Fundación Vicente Ferrer

El Coro Joven del Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba vuelve, un año más, al Teatro Góngora acompañado por un Quinteto de profesores del mismo centro educativo. El concierto tendrá lugar este viernes a partir de las 20:00. El programa está dedicado al programa de ecología que la Fundación Vicente Ferrer realiza en la India desde hace más de 50 años en una de las zonas más desérticas del planeta.

Sonarán canciones como Colors of the Wind (Pocahontas), Circle of Life (El Rey León) o Feeling Good, que hablan sobre la importancia de cuidar la diversidad biológica, respetar la naturaleza y vivir en armonía con todos los seres del planeta.

Música clásica en el Alcázar

El Festival de Primavera de Córdoba, organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento, finaliza este sábado, a las 21:00, con un concierto de la Orquesta de Córdoba en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Concierto en las iglesias fernandinas

El Cabildo Catedral continúa con el ciclo de conciertos en las iglesias fernandinas a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. El de este sábado tendrá lugar a las 21:15 en la iglesia de San Pedro con la figura recurrente del maestro Frisina como autor principal junto a otros músicos

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde Not a pretty picture (este viernes a las 20:30) y Carmen (este sábado a las 19:30).

Además, en este enlace tienes los horarios de la cartelera de los cines de Córdoba de este fin de semana.