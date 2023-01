Un finde lleno de propuestas teatrales con danza, 'Aladdín' y la historia del primer equipo de fútbol femenino

El Gran Teatro acogerá este viernes una reflexión sobre la muerte y la vida a través de la danza con La muerte y la doncella, un espectáculo basado en la obra homónima de Franz Schubert, un cuarteto de cuerda nº14 en Re menor. Desde una revisión contemporánea de esta composición romántica, el público viajará a través de elementos existenciales esenciales, estar vivo y morir. Su directora, Asun Noales, se plantea el tránsito prematuro de un estado a otro a partir de un cuerpo orgánico donde la vida quebradiza persiste en sus latidos, apenas un respiro, un tenue hálito de caricia.

La segunda cita destacada de este finde en los teatros de Córdoba es Ladies Football Club, de Esteffano Massini, que podrá verse este sábado en el Gran Teatro. El día 6 de abril de 1917 (un viernes) la radio del frente anunciaba nuevos muertos. Entre ellos, el Príncipe Friedrich Karl, sobrino del Káiser Guillermo, y bronce en salto a caballo en la olimpiada de 1912. Ese mismo día, Lenin preparaba la Revolución Rusa y EEUU entraba en guerra. Pero, sobretodo, el 6 de abril de 1917, durante la pausa del almuerzo, 11 trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones, once munitionettes de manos amarillas, empezaban a correr detrás de un balón.

El cine Fuenseca celebrará este domingo una de las actividades suspendidas en Navidad debido a la lluvia. Se trata de la obra infantil Aladdín, puesta en marcha por la asociación de teatro Hades. El espectáculo comenzará a a las 12:30

Ya el domingo, en el Teatro Góngora, el público familiar podrá asistir a La fábula de la ardilla, un espectáculo teatral y multidisciplinar dirigido a los más pequeños que pretende hablar del mestizaje. La historia cuenta con dos protagonistas, la ardilla y el erizo que, a lo largo del espectáculo, aprenden a convivir y hasta a quererse, a pesar de sus diferencias. Una de las carasterísticas de las fábulas es que siempre acaban con una conclusión moral. De esa manera, La Baldufa, a través de la relación entre la ardilla y el erizo, nos hablará de mestizaje, de diferencia, de convivencia, del esfuerzo para adaptarse, del respeto, del cambio de hábitos… Con el convencimiento de que la diversidad nos enriquece, el espectáculo quiere acercar este mensaje a la pequeña audiencia y generar esta reflexión tan necesaria.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: E.T. (este viernes y este sábado a las 18:00) y En un muelle de Normandía (este viernes y este sábado a las 20:30).

