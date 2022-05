Finde de despedida de la Feria de Córdoba con un concierto de Fito y la obra 'Tartufo' con Pepe Viyuela

Últimos días de la Feria de Córdoba

Si aún no has disfrutado de la Feria, ya solo te quedan dos días para acercarte a El Arenal. Además de las casetas y las atracciones del Infierno, durante estos dos últimas jornadas puedes disfrutar de las actuaciones organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba en la Caseta Municipal.

Así, la programación de este viernes empezará con la actuación musical Oro y Plata a las 14:00. La Orquesta Tangai tomará el testigo a las 21:00 mientras que las 23:00 actuará Rockopop como concierto extraordinario de la Feria.

El ultimo día, este sábado, tendrá lugar a las 15:00 el espectáculo Rosa Y Clavel. A seguir, la actuación humorística Los Piratas Malapata a las 18:30. A las 21:00, un segundo concierto extraordinario con Al Compás por Sevillanas con Salmarina, Maria de la Colina y Soles. La Divina Orquesta cerrará la Feria con musica en directo a las 22:30.

Por otro lado, se celebrará un pasacalles de animación desde la portada a la Caseta Municipal, este sábado a las 12:30, la actuación humorística Los piratas malapata -también este sábado a las 18:30 en la Caseta Municipal- y un doble espectáculo de animación musical -también en este mismo recinto-: Karlos Magic a las 14:00 y Los Gusanetes de 16:30 a 18:30.

Concierto de Fito en la Plaza de Toros

Fito y los Fitipaldis llegará este viernes a la Plaza de Toros con su gira Cada vez cadáver para presentar su disco homónimo, el séptimo producido por Carlos Raya. El concierto contará como banda invitada a Morgan, presentando su nuevo trabajo, The River and The Stone. Este nuevo disco de Fito, compuesto por diez canciones, es el esperado regreso de la banda desde Huyendo conmigo de mí en 2014.

Pepe Viyuela, protagonista en 'Tartufo'

El actor Pepe Viyuela protagoniza este viernes en el Gran Teatro la obra Tartufo, de Moliére. La obra fue escrita en 1695 pero no fue hasta el 1700 cuando se estrenó ya que fue prohibida su representación al ser acusada de lo que en nuestros días llamaríamos delito de odio. Finalmente, el rey Luis XIV levanta la prohibición y es estrenada con éxito en París.

La intención de la obra es, según el propio autor, “la crítica de los falsos devotos, de los hipócritas que se presentan bajo la apariencia de personas con fuertes valores cristianos y que esconden otros intereses.” El tema principal es, pues, el de la hipocresía, aunque la pieza suscita también otras cuestiones no menos relevantes como la obstinada e irracional resistencia para reconocer la evidencia de los hechos, la acomplejada necesidad de subyugación del sujeto a demagogos manipuladores, la colosal distancia entre los miríficos enunciados morales y el inconsecuente comportamiento de sus predicadores, el severo e implacable despotismo de la superioridad moral, la justificación de la mentira como recurso natural del superviviente…

El elenco de la obra lo completan Paco Déniz, Silvia Espigado, Germán Torres, María Rivera, Estibaliz Racionero, javier Mira y Jorge Machín.