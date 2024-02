Festival de la Comedia, un concierto de Maldita Nerea y un 'show' de hipnosis, entre las propuestas para el finde

Córdoba acogerá este finde la primera edición del Festival de la Comedia bajo el nombre de ¡Cucha! y promovido por Ninona Producciones. El grueso de eventos se celebrará en el Palacio de Congresos cordobés, con capacidad para 750 personas, convirtiéndose en el escenario principal del festival de humor. Ángel Martín abrirá las puertas del Festival este viernes, recogiendo el testigo Comandante Lara en un doble pase la tarde del sábado. La carcajada final en este enclave la firmará Juan Dávila el domingo 25 con dos funciones tras haber batido récords en capitales como Bilbao o Barcelona.

El Teatro Brillante, a su vez, será el marco del show de Ismael Lemais y La Kiskillosa la tarde de este viernes, regresando a los escenarios cordobeses después de dos años.

El grupo Maldita Nerea, capitaneado por Jorge Ruiz, actuará este sábado en la Sala Impala para presentar su último álbum, Manual para seres maravillosos. Maldita Nerea regresa a la escena musical con 11 canciones (diez originales y un bonus track). El disco es una pequeña obra de arte ilustrada en la que la omnipresente tortuga, el mítico símbolo de Maldita Nerea, se ha transformado en una mágica isla orbitada por diez seres maravillosos (uno por cada canción).

En esta misma sala, pero este viernes, estará el grupo El Duende Callejero con su gira Viento del sur.

Doña Francisquita, la comedia lírica en tres actos de Amadeo Vives que, a sus 101 años de vida es una obra maestra de la zarzuela, llega este viernes al escenario del Gran Teatro de Córdoba para deleite de los amantes de este género.

Con producción musical cordobesa del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y producción escénica del Teatro Villamarta de Jerez, Doña Francisquita se ofrecerá al público en el Gran Teatro con la soprano cordobesa Auxiliadora Toledano y el tenor Alejandro del Cerro como intérpretes protagonistas, junto un elenco que completan Manuel de Diego, Sandra Ferrández, Palmira Ferrer, Enric Martínez-Castigniani, César San Martín y Natividad Andújar.

Esta zarzuela podrá verse hasta el domingo.

El mentalista Toni Pons, considerado como uno de los mejores del panorama nacional, volverá este domingo a Córdoba después del éxito cosechado en su primer espectáculo en el Teatro Avanti el pasado mes de noviembre. Sobre el escenario del Teatro Avanti mostrará su show ¡Despierta!, repleto de “autenticidad, honestidad y respeto”. Desde la organización señalan que sólo participarán voluntarios del público y nadie será ridiculizado en ningún momento.

Dentro de la XVII Muestra de teatro amateur de Córdoba, Avanti acogerá este viernes a las 20:30 la representación de ¡Mamaaá! y este sábado, la de Las cervantas. Esta obra saca un capítulo de la vida de Cervantes rescatando a las mujeres que acompañaron al autor y vivieron con él, mujeres maltratadas por la historia, consideradas fáciles y de moral dudosa por ser libres, cultas, listas e independientes. Mujeres que reclaman que se les reconozcan.

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral acogerá este sábado a partir de las 17:00 el I Certamen de Bandas de Semana Santa en el que intervendrán cuatro agrupaciones musicales: la de la Sagrada Cena, la Banda de Cornetas y Tambores La Salud, la Banda de Cornetas y Tambores Caído-Fuensanta y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación. El certamen es gratuito.

Inedïtus es la propuesta dual de Enrique del Castillo y Juan López López con la que este sábado, a partir de las 19:00 en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), presentarán en directo sus respectivos trabajos musicales inéditos, nunca antes expuestos o publicados, y enfocados a la pista de baile. Del Castillo desarrollará una sesión de electrónica experimental con bases rítmicas utilizando sistemas analógicos de lectura de celuloide mediante óptica láser. Por su parte, López desplegará una amalgama de composiciones digitales que transitará sin complejos entre el house, el techno y el drum'n'bass, con un ecléctico despliegue visual elaborado con material ajeno.

Por otro lado, el Ambigú de la Axerquía ha programado los conciertos de PR3, que presentará este viernes a las 21:30 su nuevo álbum, Aradia, y Tiburona y Lady Culson, este sábado a las 21:30. Además, en la Sala Hangar estará este viernes a las 21:00 el grupo Siloé.

La Posada del Potro se vestirá de gala este domingo para el arranque de las matinales flamencas con la cantaora sevillana Ana Cayetana, que estará acompañada por la guitarra de Eduardo Muñoz Romero y las palmas de Daniel Morales Mawe.

Por su parte, la peña flamenca Fosforito acogerá este viernes a las 21:30 un recital de la cantaora Laura Vital y el guitarrista Eduardo Rebollar.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: Fausto (este viernes a las 18:00), Juniper (este viernes y este sábado a las 20:30) y Oink oink (este sábado a las 18:00).

Por otro lado, la asociación Cine Cercano proyectará este domingo a las 18:30, en la Facultad de Filosofía y Letras, la película Upon Entry (La llegada).

En Cordópolis te ofrecemos un único portal en el que consultar la cartelera de todos los cines de Córdoba y comprar las entradas. Puedes acceder a ella en este enlace.

La Delegación de Movilidad ha organizado para este domingo a partir de las 11:00 una ruta en bici por los siete molinos que hay junto al río Guadalquivir

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!