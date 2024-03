Los cantautores Pedro Guerra y Javier Álvarez, un mano a mano en concierto en Córdoba

Dos de los principales cantautores que revitalizaron el género en los años 90, el canario Pedro Guerra y el madrileño Javier Álvarez, protagonizarán el Encuentro de Trovadores Ciudad de Córdoba de este año, que tendrá lugar el próximo 20 de abril en el Teatro Góngora.

Cuando el productor y periodista cordobés Gabriel Núñez Hervás, amigo de ambos trovadores desde sus inicios musicales, les sugirió unirse de nuevo para este encuentro, tuvieron claro que era el lugar idóneo. Guerra y Álvarez presentarán Aunque ya no doy dos, acompañados solo por sus guitarras, como en aquellas primeras actuaciones que dieron en los parques y los locales de Madrid antes de su salto al éxito masivo. Sobre el escenario del Góngora Interpretarán un repertorio con canciones como Contamíname, La Edad del Porvenir, El Marido de la Peluquera, Amor en Vena, temas que tienen un hueco guardado en el corazón de varias generaciones que siguen encontrando un sentido a la vida en una buena letra y una bella melodía.

Las entradas para el concierto ya están a la venta, en la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y en taquilla, y tienen un precio de entre 22 y 72 euros.

