Ahoga el calor del finde en la música de Antoñito Molina, el encendido de velas por San Juan o la música de Cañeteando

Antoñito Molina, en concierto

Tras su paso por Córdoba en el Ambigú de la Axerquía, el cantante gaditano Antoñito Molina actuará este viernes en la Plaza de Toros con el tour El club de los soñadores; un espectáculo cargado de emoción, ritmo y buen rollo con en el que el cantautor quiere llegar al corazón de su público. Molina ha preparado un concierto en el que recordará grandes éxitos como Yo soy pa ti, Ya no me muero por nadie o Me estoy volviendo loco, y en el que incluirá también sus últimos temas.

La Plaza de Eliej Nahmias, iluminada con más de 2.000 velas durante la Noche San Juan

La asociación Córdoba Sólo Hay Una celebrará este próximo viernes su ya tradicional Noche mágica de Córdoba a través de la cual ilumina un lugar emblemático de la capital con más de 2.000 velas, todo ello con motivo de la noche de San Juan. En esta ocasión, la zona elegida ha sido la Plaza de Eliej Nahmias.

Tras el encendido de las velas, que tendrá lugar a las 21:00, comenzarán las actuaciones en directo, que serán para todos los gustos. Así, participarán el grupo de danza oriental Tris Bollywood, el coro rociero Volver a empezar, las cantantes Laura Bautista y Valeria Delgado, el cuarteto clásico Sotto Voce Vero, la coral Eloy, Juanjo Luque y Daniel Morales Mawe, y el grupo musical Las Jipas.

Fangoria, Macaco y Varry Brava, en los diez años de Cañeteando

El Festival de Música Cañeteando, que este año cumple su décimo aniversario, celebrará a lo grande esta edición especial con un programa de conciertos entre los que destacan Fangoria, Macaco y Varry Brava. La cita tendrá lugar este sábado 24 de junio. A las 21:30, en la Plaza de España, el cantante Macaco ofrecerá un concierto para abrir boca a la noche musical.

Sobre las 23:00, será el turno del grupo Varry Brava, que actuará en la avenida de la Constitución. Y a medianoche, subirá al escenario Fangoria, esta vez en el Parque de Andalucía de Cañete de las Torres.

Antes y después de estos platos fuertes también habrá más música para todas las edades y gustos. A las 20:30, los más pequeños podrán disfrutar de un musical infantil en la Ronda del Maestro Hita. Y a las 2:00 los DJ Adrian y Karlos Perea ofrecerán sendas sesiones para los más jóvenes. Junto a ello, en el polígono industrial Los Ruedos habrá tuning a partir de las 00:30.

La Orquesta de Córdoba cierra la temporada con 'Fiesta Húngara'

La Orquesta de Córdoba pone este viernes fin a la temporada 22/23 con una fiesta musical, titulada Fiesta Húngara, en el Gran Teatro. El evento contará con la destacada directora invitada Beatriz Fernández al frente de la Orquesta de Córdoba. Además, el Coro Brouwer, bajo la dirección de Javier Sáenz-López, participará en dos de las obras del programa.

Los reconocidos compositores húngaros Béla Bartók y Zoltán Kodály serán los protagonistas de esta “emocionante velada de ritmos trepidantes”. Estas dos figuras innovaron y renovaron el panorama musical, tanto a nivel instrumental como pedagógico, durante la primera mitad del siglo XX, estudiando la musicalidad folclórica balcánica en general, y magiar (pueblo húngaro) en particular.

Lírica en homenaje al cordobés Pedro Lavirgen

La Sala Orive acogerá este sábado el arranque del V Ciclo de Lírica, en esta ocasión dirigido al tenor cordobés fallecido este año, Pedro Lavirgen. En el cartel de este nuevo ciclo estarán grandes voces de la lírica nacional, con unos programas muy exigentes y enormemente atractivos para el público. Al igual que en las ediciones anteriores, estará compuesto por cuatro conciertos con grandes obras de la ópera, en la zarzuela y en la canción lírica.

Los encargados de abrir el ciclo este sábado serán las voces de Sandra Ferrández, mezzo-soprano; Juana Castillo, soprano; Javier Franco, barítono; Antonio Vázquez, tenor y Antonio López Serrano, piano.

Conciertos de música sefardí

El Jardín Botánico de Córdoba acogerá este viernes y este sábado sendos conciertos dentro del XXII Festival Internacional de Música Sefardí. El músico y musicólogo, Amin Chachoo, llevará este viernes a las 22:00 su voz y violín a este festival cordobés, acompañado de Youssef Mezgheldi tocando el qanun y Ahmed Harrak con la percusión del darbouka.

Este primer fin de semana lo completará este sábado, también a las 22:00, el grupo español Ensemble Musicantes que no solo interpreta este género, sino que profundiza en su estudio y difusión por toda Europa. Además, los instrumentos de este conjunto son reproducciones de instrumentos de la época y están inspirados en la iconografía existente en España.

Avance del primer disco de la banda cordobesa The Canos

El Ambigú de la Axerquía celebrará este viernes un avance del primer disco de la banda cordobesa The Canos, Secuestrados en un Bar, que lo conformarán 12 canciones con influencias y vivencias emitidas en rock. El grupo contará para esta actuación con el saxo de Paula Ribot, de amplia y reconocida trayectoria musical.

El evento dará comienzo a las 22:00 con la actuación de la banda madrileña Sintónicos, con la que el grupo cordobés ha compartido escenarios en Madrid y en Córdoba. La banda reparará canciones de sus tres discos y nuevos temas del que será su cuarto álbum.

Danza urbana para despedir el curso

La escuela Boombap Dance Studio presenta este viernes en el Teatro Góngora su show Boombapflix Danza Urbana, un espectacular baile de fin de curso que aúna danza, cine, música y teatro.

Flamenco

La academia de baile Flamenco López celebrará este sábado su baile de fin de curso en el Teatro Góngora. Además el ciclo Café Cantante llevará este domingo a la Posada del Potro al bailaor Andrés Jiménez, que estará acompañado al cante por Miguel del Pino, a la guitarra, por Ángel Dobao; y a las palmas, por Carmen Ureña.

Jornada dedicada al colectivo trans en la Filmoteca de Andalucía

La Filmoteca de Andalucía dedicará este viernes a difundir cintas que visibilizan la lucha del colectivo trans. A partir de las 18:00 se proyectará una selección de cortometrajes de Rafael Robles Gutiérrez Rafatal: ¡Manuela, el cinto!, El día de mi boda, Domicilio habitual, Caen piedras del cielo, La vida por encima y La llave.

A las 20:30, la Fimoteca estrenará el documental Transuniversal, que realiza un viaje por la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans.