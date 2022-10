El Concurso Nacional de Arte Flamenco regresa con un ciclo de seis espectáculos para sumar más aficionados

El Concurso Nacional de Arte Flamenco pondrá de nuevo a Córdoba como epicentro del este arte entre el 8 y el 26 de noviembre, con una agenda paralela de seis espectáculos de primer nivel que busca aumentar el número de aficionados al flamenco en todas las edades. El certamen homenajeará al Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 del que se cumplen cien años ahora y fue germen del concurso cordobés.

El Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba publica las bases de su 23 edición

El ciclo paralelo de espectáculos, que tendrán lugar del 12 al 24 de noviembre, incluye los siguientes montajes:

Falla, Lorca y Cante Jondo' de Carmen Linares y la Orquesta de Córdoba bajo la dirección musical de Juan Luis Pérez, que homenajeará a aquel primer concurso de Granada, con El Amor Brujo y una egunda parte para glosar poemas de Lorca y Juan Ramón Jiménez. Se podrá ver el 12 de noviembre en el Gran Teatro.

Sota, caballo y reina es la propuesta de Marco Flores inspirada en el concurso de cante jondo 1922 de Granada. Al baile también actuará Marina Valiente y Claudia Cruz, y al cante Jesús Méndez. El diseño de vestuario es de Olga Pericet. Se podrá ver el 16 de noviembre en el Gran Teatro.

La leona es el título del último estreno de Olga Pericet, que acaba de ser presentado en la Bienal de Flamenco de Sevilla y que realiza una inmersión en los orígenes de la guitarra flamenca. tendrá lugar en el Gran Teatro el 18 de noviembre.

Luna de la Judería es el espectáculo que estrena como compositor y director musical El Niño Seve, que abarca distintos palos del flamenco. Se podrá ver el 19 de noviembre en el Gran Teatro.

Abierto y especialmente dirigido al público infantil se ofrecerá The best of flamenco magic, que aunará magia, música y teatro para recorrer los distintos palos del flamenco. Tendrá cinco funciones el 20 de noviembre en el Teatro Góngora.

Y el ciclo concluirá el 24 de noviembre en el Gran Teatro con el espectáculo The game, una idea y dirección de Jesús Carmona al baile, José Valencia al cante y Juan Requena a la guitarra. Se trata de una propuesta que incluye desde el flamenco más tradicional a las nuevas formas más innovadoras.

“Con estas propuestas pretendemos acercar el flamenco a los aficionados y a nuevo público, con la idea de que haya flamenco dentro y fuera del concurso”, ha explicado la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marián Aguilar. “Los espectáculos están dirigidos a un público muy diverso, desde el muy especializado al que por primera vez se acerque al flamenco”, ha reiterado el gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Juan Carlos Limia.

Fases del XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco

El Concurso Nacional de Arte Flamenco colocará a Córdoba de nuevo en el epicentro de estas disciplinas, con los objetivos de “rescatar la pureza de este arte y no dejar en el olvido el Concurso de Cante Jondo de Granada que cumple cien años ahora” y fue inspiración para el concurso cordobés, ha afirmado Aguilar.

“Consolidamos la apuesta desde el IMAE por la conservación y difusión de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como es el flamenco, proyectando a Córdoba”. Asimismo, esta edición número 23 del concurso impulsa también “la dignificación de la consideración profesional del género y sus intérpretes”.

El concurso se divide en distintas fases: esta semana se conocerá el número final de inscritos que ya ronda el centenar -según ha avanzado Limia-, y se pasará a la fase de selección del 8 al 15 de noviembre en el Teatro Góngora; la fase de opción a premio será del 20 al 23 de noviembre en el Gran Teatro y en ese mismo lugar se desarrollará la gala final de entrega de premios el 26 de noviembre.

El Concurso Nacional de Arte Flamenco nació en 1956 y tiene carácter trienal, con el objetivo de rescatar el cante con la pureza tradicional y con el deseo de no dejar en el olvido el certamen que en 1922 se celebró en Granada impulsado por Manuel de Falla y Federico García Lorca.

Bases del concurso

El Ayuntamiento de Córdoba ya publicó a inicios del verano pasado las bases para participar en el XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, en las modalidades de cante, toque y baile.

Los interesados en participar en el Concurso tienen que ser mayores de 18 años y no haber resultado premiados en anteriores ediciones. Para concursar deberán solicitar su inscripción enviando una ficha con datos personas a través de internet en www.nacionaldearteflamenco.org o mediante escrito dirigido a la Secretaría Técnica del concurso (Teatro Góngora, Calle Jesús y María, 10, 14003 Córdoba). Tenían de plazo hasta el 7 de octubre.

El concurso, que tiene carácter trianual, se celebra desde 1956 y está considerado como uno de los más importantes de España, se dividirá en una fase de selección y otra de opción a premio. La fase de selección se celebrará entre el 7 y el 15 de noviembre, las pruebas serán públicas y se celebrarán en un espacio escénico con los que cuenta el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba.

En cuanto a la fase de opción a premio, las pruebas serán públicas y se celebrarán en el Gran Teatro de Córdoba del 20 al 23 de noviembre. A esta fase llegarán un máximo de cuatro finalistas por cada una de las categorías. Los concursantes premiados están obligados a actuar en la Gala de Clausura, que se celebrará el día 26 de noviembre de 2022, y en cuyo transcurso tendrá lugar el acto de entrega de Premios.

Los premios tienen dotación económica: 11.000 euros para cada uno de los ganadores de toque, baile y cante, y 3.000 para los finalistas en estas categorías.

Por este concurso han desfilado artistas como Fernanda y Bernarda de Utrera, José Menese, Matilde Coral, Curro de Utrera, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Fosforito, La Paquera de Jerez, Serranito, El Pele, Juan Peña El Lebrijano, Paco Cepero, Paco Peña, José Mercé o Vicente Amigo, entre otros.

Toda la información de las bases y documentos en este enlace: https://teatrocordoba.es/wp-content/uploads/2022/06/BASES-A4-CNAF-2022-formularios.pdf