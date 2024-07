Esta es la cartelera de los cines de verano para esta semana

Los cines de verano Fuenseca y Delicias y el C3A continúan con su programación entre la que se encuentran grandes estrenos para esta semana. En las pantallas de estos espacios se podrá ver Kun Fu Panda 4, también la cuarta de Padre no hay más que uno, Animalia o Fly me to the moon.

En la cartelera del Fuenseca, Fly me to the moon, una comedia romántica protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás.

En el mismo cine se podrá ver también Gru 4: Mi villano favorito. Gru (voz de Florentino Fernández) y Lucy (voz de Patricia Conde) están casados y luchan junto a su familia en la llamada Liga Antivillanos. Sus hijas adoptivas también se implican mucho más en esta importante tarea. Pero además hay un nuevo miembro de la familia: el pequeño bebé del matrimonio. Un villano que se escapa de la cárcel: Maxime Le Mal, obligará a todos a tomar decisiones que les pondrán en jaque.Esta podrá verse el viernes 19, sábado 20 y domingo 21.

Por otro lado, en el cine Delicias las películas que el público cordobés podrá ver son: KunFu Panda 4, este martes 16 y Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, el miércoles. La última es la cuarta entrega de la exitosa saga de comedia familiar Padre no hay más que uno. Javier (Santiago Segura) y Marisa (Toni Acosta), y su familia al completo vuelven a la carga. La divertida tribu retoma su azarosa realidad diaria, con el cuidado de la casa y de los niños, y unos cuantos desastres y peripecias, de nuevo con mucho humor para todos los públicos.

Para los más pequeños, Kunfu Panda 4, es una comedia de animación para los más pequeños de la casa. Esta vez, Po se convertirá en el Maestro Espiritual del Valle de la Paz, busca a su sucesor como el nuevo Guerrero Dragón mientras lucha contra una nueva enemiga llamada «La Camaleona». Por último, en el C3A se proyectará este jueves Animalia, un drama protagonizado por Itto, una joven marroquí. La chica, de origen humilde, que se ha adaptado al entorno de opulencia de la adinerada familia de su marido. En la recta final de su embarazo, se dispone a pasar un día tranquilo, sola, ya que su marido está de viaje de negocios. Al tiempo unos extraños sucesos sumergen al país en un estado de emergencia. Fenómenos meteorológicos cada vez más inquietantes sugieren que se acerca una presencia sobrenatural. Itto, sola, lucha por encontrar ayuda

Las proyecciones del Delicias y el Fuenseca tendrán lugar a las 22:15 y tienen un coste de 5 euros, salvo el fin de semana que será de 5,50 euros. Por su parte, la película del C3A se proyectará a las 22:00 y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.