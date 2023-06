El cante de Kiki Morente resonará en la Plaza del Potro: “He emprendido un nuevo viaje”

Los recuerdos familiares en la Plaza del Potro de Córdoba acompañarán al cantaor Kiki Morente en su concierto durante la Noche Blanca del Flamenco. El granadino tiene los pies sobre el cante flamenco tradicional y con él viaja hacia otros sonidos, investigando todas las posibilidades que le ofrece un género que agradece cualquier influencia externa.

Tras publicar en 2021 El cante, su segundo y último disco, asegura en una entrevista con Cordópolis que se encuentra “en pleno proceso de creación para lo que serán mis próximos trabajos”. La evolución que ha experimentado durante este tiempo está ligada a indagar y probar distintas formas de expresarse. “He emprendido un nuevo viaje y en él uno se va descubriendo y recordando”, remarca.

El cante del pequeño de los Morente es fuerte y seguro, una voz que resonará la madrugada de este sábado en esta icónica plaza cordobesa. “Espero envolver a Córdoba de la misma manera que sus calles, su gente, su comida y sus monumentos lo hacen cuando uno la pisa”. Esa es la expectativa que tiene ahora sobre el futuro, porque al hablar sobre sus proyectos tiene claro que “unos pueden esperar una cosa, otros otra, pero lo que estoy haciendo es hacer lo que quiero y como lo quiero. Y ese creo que es de los mayores riesgos que uno hace en la vida, pero luego puede dormir tranquilo”, responde con rotundidad.

Para él, no es nuevo estar expuesto a influencias artísticas variadas. “En mi casa se han podido escuchar distintos tipos de música y eso enriquece el oído de uno, como también la amplitud de miras con el mundo en el que nos encontramos”, comenta. El hijo de Enrique Morente demuestra que tiene el oído hecho a todos los ritmos y letras, más actuales o menos.

“Encontrar la inspiración con tan solo abrir la ventana y escuchar los pájaros y que eso te lleve a un lugar inesperado”, continúa. A estos lugares inesperados no va solo, sino que le gusta contar con su familia para aportar distintos matices. Entre ellos, destaca la figura de su madre, la bailaora Aurora Carbonell. “Me gusta mucho contar con toda mi familia, pero me siento con mi madre y es que salen solas las letras y la melodía. Es mi compositora favorita”, confiesa.

Para Kiki Morente, el flamenco es “tan especial porque puede expresarse de muchas maneras tanto en una cueva como en la calle”. Como artista, explora todas las posibilidades que le ofrece un género tan antiguo y busca crear algo propio, que le distinga del resto, pero que lo mantenga unido a su raíz.

Una vez subido al escenario asegura que “pueden pasar muchas cosas. Ahí arriba todo es virtual”. Esta no es su primera noche en Córdoba, ya pisó estas tablas junto a su hermana Soleá Morente. Ahora vuelve a la Plaza del Potro, un lugar con “un significado muy especial, ya que está lleno de recuerdos con mi familia que harán esa noche todavía más mágica”, afirma.

