El cantante y compositor italocordobés Mike Sun publica su segundo LP

El cantante y compositor italiano afincado en Córdoba Mike Sun ha publicado su segundo disco, Alice without friends, que está en las principales plataformas desde el pasado 12 de abril, y que consolida su talento a la hora de componer canciones de folk y pop.

Publicado por el sello El Colectivo, Alice Without Friends se ha grabado principalmente en el estudio El Doblado (Córdoba) por Juan Valera entre septiembre de 2022 y junio de 2023, y posteriormente mezclado y masterizado por Matilde Davoli en el Sudestudio (Lecce, Italia).

El proceso de grabación se extendió debido a la participación de 16 músicos y mluyendo a Youh Gutierrez (batería) y Carlos Léon (bajo) (Ramen!, The Flying Cumbias, Afrosutra), quienes conforman la base rítmica en la mayoría de los temas. Además, el disco cuenta con la colaboración del aclamado Giorgio Tuma (Elefant Records), coautor del tema The Haze of Age“ También es notable la colaboración con Mirror (Irene Espejo), donde Mike se aventura a cantar en español en el tema Vaivén.

Según explica el autor, Alice Without Friends es un disco de folk pop nostálgico que refleja su amor por las melodías de los años 60 y 70, la psicodelia, las bandas sonoras italianas, el jazz y la Bossa Nova.

“Es un sueño impregnado de nostalgia donde los mundos ideales se entrelazan con la ambigüedad de la verdad”, define Mike Sun, que ha retomado en este trabajo el personaje de Alice, una figura con la que inició su viaje en el primer LP It's All About Dreamers.