Califato 3/4 y Aitana Sánchez Gijón le ponen tablas al fin de semana

Tras el atracón de luces y turistas del puente de diciembre, Córdoba se encamina hacia el final del año con una agenda en la que, entre cena y comida de empresa, hay huecos para la música, el teatro y hasta para hacer compras baratas sin que a uno le duela el bolsillo.

Antes de que la Navidad termine de engullir todo, este fin de semana deja algunas citas importantes marcadas en el calendario cultural de Córdoba.

Una de ellas es, sin duda, el concierto de Califato 3/4 de este viernes (20:30) en la Sala M100. La banda andaluza presenta por fin en Córdoba su segundo álbum, La Contraçeña, en el que vuelven a destilar un sonido en el que convive la idiosincrasia cultural andaluza y la música de vanguardia más avanzada, fusionando el flamenco, el funk, los breaks o el hip hop.

Por su parte, el Gran Teatro acoge este viernes y el sábado (20:00) una doble sesión de la obra Malvivir, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón. Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época y paga el precio de su libertad. Así que se espera un tour de force de la actriz española, recién nominada al Goya por su papel en la última películas de Pedro Almodóvar.

Además, el domingo el Teatro Góngora acoge el espectáculo Distans, en el que, a través de recursos propios del circo (acrobacias, cuerda floja, malabares musicales, música en directo, barra fija, slapstick, teatro gestual) la compañía Vol’E Temps ahonda en las emociones que son capaces de generar el riesgo de las disciplinas circenses y la interpretación teatral y transmitir valores necesarios para una sociedad actual.

Más teatro. En este caso en la Caseta Pública de Encinarejo, donde el sábado a las 20:00 se podrá ver la obra de teatro Lope que te parió a cargo de la compañía de Malaje Solo. Es una actividad enmarcada dentro del Circuito Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba 2021, con entrada gratuita y para todos los públicos hasta completar aforo.

El Palacio de Viana sigue celebrando su programa Navidad en Viana. Este fin de semana cuenta con dos actividades, aunque una de ellas tendrá lugar en la Iglesia de La Magdalena. Será este viernes 10 de diciembre, cuando actuará el Coro Góspel dirigido por Nacho Lozano. Por su parte, el domingo 12 de diciembre a las 12 horas y en el Patio de Columnas tendrá lugar un festival flamenco a cargo de los cantaores Rafael Ordoñez, Juan Antonio Camino y Eva de Dios. Al toque: Calderito, Antonio García Migueles y Paco de Dios. Al baile, Lola Pérez.

El Teatro Avanti también recupera la actividad con una doble programación. El sábado a las 21:00 se podrá ver Las Endemoñadas, un espectáculo de teatro cabaret en el que dos mujeres, Mari Moñi y Mari Coñi, a través del humor y desde la perspectiva de género, cuentan cómo han decidido apropiarse de sus cuerpos y sus voces, para visibilizar y hacer frente a las injusticias, desigualdades y tabúes de nuestra sociedad. El domingo a las 12:00, función infantil con La Aventura en concierto. Tributo a Frozen 2.

El proyecto cultural Córdoba, Ciudad de las ideas, presentado por el músico y compositor Fernando Vacas al Ayuntamiento de Córdoba arranca este domingo 12 de diciembre su andadura con la celebración de un perol gourmet en tres plazas de las ciudad, y en el que participan seis chefs. Se trata de una cita gastronómica de fusión comisariada por el chef Estrella Michelin Kisko García en la que se hermana la cocina cordobesa con las de otras ciudades.

Por su parte, el Ambigú de La Axerquía acoge el sábado una nueva edición del Cowabunga Day, con un maratón de dos y un concierto. Sobre el escenario estará Freddie Dilevi, mientras que, a los cascos, los djs Angel du Cancion, Antonio J. Moreno (El Ciento), Eselchino, Mané Barquero, Álvaro (Pansequito), Lalana Lalana Amanda y Tomas Cowabunga.

A quien quiera darle un nuevo brillo a su armario y a sus estanterías, este sábado a partir de las 11:30 se celebra un mercadillo de artesanía y productos de segunda mano en un local de la plaza de las Cañas (frente al Bar Cuatro Gatos), en el que se van a vender una cuidada selección de libros, discos y ropa vintage, así como artesanía y productos cordobeses

