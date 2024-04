La banda británica Yes cerrará el Festival de la Guitarra de Córdoba

Nueva incorporación para el cartel del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebra entre el 3 y el 13 de julio. Y, en este caso, se trata de un nombre de carácter internacional: el de la banda británica de rock progresivo Yes.

La mítica banda ha añadido a Córdoba entre los conciertos anunciados de su gira, llamada The classic tales of Yes, y que pasará por Madrid y Barcelona en mayo.

En el caso de Córdoba, el directo tendrá lugar el 13 de julio en el Teatro de La Axerquía, con lo que será el concierto de clausura de la 43 edición de este veterano certamen, que presentará el resto de la programación el 16 de abril.

Parte de ella ya se desveló en enero en el marco de Fitur. Allí se confirmó la presencia de la banda sueca Europe (en el Teatro de la Axerquía el 3 de julio), Eliott Murphy (Gran Teatro de Córdoba el 6 de julio), Robe (el 5 de julio en el Teatro de La Axerquía), Rozalén (La Axerquía el 4 de julio), Sara Baras (Gran Teatro de Córdoba el 12 de julio), Egberto Gismonti (Gran Teatro de Córdoba el 13 de julio) y José Antonio Rodríguez, que estrena el espectáculo La Mirada de Romero de Torres en el Gran Teatro de Córdoba el 4 de julio.

El último nombre en desvelarse, la semana pasada, fue de El Kanka, que actuará en el Teatro de la Axerquía el 4 de julio. Ahora, la nueva confirmación es la de Yes, que presentará en directo las canciones de su último disco, Mirror To The Sky, y acelebrará también el 50 aniversario de Tales From Topographic Oceans, su sexto álbum de estudio y uno de los más relevantes de su larga trayectoria.

Yes está actualmente formada por Steve Howe (guitarras, voces), Geoff Downes (teclados), Jon Davison (voces y guitarra acústica), Billy Sherwood (bajo, voces) y el baterista Jay Schellen. Formada en 1968 en Londres, adquirió fama internacional durante la década de 1970 erigiéndose como uno de los pilares del rock progresivo junto a Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd o King Crimson.

A diferencia de sus compañeros de etiqueta, los Yes evolucionaron hacia un estilo propio caracterizado por complejas y recargadas armonías, la fusión de elementos del jazz y música clásica, la creación de melódicas canciones y letras caracterizadas por su contenido enigmático, esotérico, onírico y poético, escritas mayormente por el vocalista, Jon Anderson (que desde hace una década no forma parte de la banda).