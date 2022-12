Ángel Martín actuará en Córdoba en su gira 'Punto para los locos'

El cómico, guionista y comunicador Ángel Martín actuará en Córdoba dentro de su nueva gira, titulada Punto para los locos #Post-it. Será el próximo 13 de mayo en el Palacio de Congresos de Córdoba, en la calle Torrijos, cuando Martín vuelva a Córdoba.

Colas y colas de cordobeses para que no vuelvan las voces de Ángel Martín

“Lo único que necesitas saber es que hago cosas y que te quiero mucho. Punto para los locos”. Este es uno de los post-it que Ángel Martín utilizaba cuando empezó a ser consciente de que estaba sufriendo un trastorno mental, que después trasladó a su exitoso libro Por si las voces vuelven. Ahora, el cómico ha convertido aquel trance en un monólogo que va a llevar por toda España.

“El 3 de febrero arrancará en Mallorca la gira más salvaje que hemos hecho nunca en comedia para poder dedicar cada segundo de mi año, a construir lo que sucederá el 27 de Diciembre de 2023 en el Wizink Center”, adelantaba Martín en redes sociales sobre su nueva gira, que lo traerá a Córdoba en mayo. Las entradas para este show ya están a la venta, según ha indicado el monologuista.

Ángel Martín es presentador, monologuista, guionista, actor, músico y streamer... y está considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país. Empezó su carrera en Paramount Comedy como cómico de stand-up, faceta que sigue manteniendo en activo. Además de participar en varios programas televisivos como Noche sin tregua o La noche de Fuentes y Cía, fue guionista de la serie de éxito Siete vidas.

Su salto a la fama se produjo, en gran parte, gracias al éxito arrollador del programa Sé lo que hicisteis (La Sexta), que presentaba junto a Patricia Conde. Poco después, presentó el programa de divulgación científica Órbita Laika en La 2. Más tarde volvió a la televisión para presentar WifiLeaks, otra vez de la mano de su compañera Patricia Conde, con la que repitió en Dar cera, pulir #0, ambos en Movistar+.

En 2020 arrancó el pódcast Misterios cotidianos, junto a José Lozano, y comenzó a subir en su perfil de Twitter el Informativo matinal para ahorrar tiempo, donde día a día recoge las principales noticias en un tono humorístico y desenfadado. Sus vídeos han llegado a alcanzar el millón de visitas diario.

