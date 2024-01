La muerte de los dos militares de Cerro Muriano la juzgará un tribunal militar

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investiga la causa por el fallecimiento de dos militares el pasado mes de diciembre de 2023 durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición en favor de la jurisdicción militar al considerar que es la competente para ello.

Por lo tanto, el juzgado togado Militar 21 de Sevilla será, finalmente, el encargado de juzgar el caso del fallecimiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León, los dos militares del Regimiento de Infantería La Reina 2 de la Brigada Guzmán el Bueno X que murieron en un ejercicio en Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre.

Fue este tribunal militar, con sede en Sevilla, el que pidió al magistrado Rodríguez Laínz, titular Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que se inhibiera a su favor en el caso de los dos soldados. Tras el preceptivo informe, ese ha sido finalmente el movimiento judicial que se ha decidido.

Ello a pesar de que el abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León Rico avanzó en su día que solicitaría que el caso siguiera instruyéndose en el juzgado cordobés. Al respecto, la familia del citado soldado, fallecido junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar en las maniobras, se personó a finales de diciembre en las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba y ha denunciado al capitán responsable del ejercicio y sus tres superiores inmediatos.

En este sentido, el letrado ha informado de que la denuncia se dirige contra dicho capitán, retirado del mando por el Ejército de Tierra a cuenta de los hechos; el teniente coronel inmediatamente superior a él, un coronel y un general, con petición de que todos ellos sean llamados como investigados en el procedimiento judicial.

Las diligencias previas, según el letrado, giran en torno a la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente, toda vez que ambos efectivos fallecieron ahogados en un lago de la base, realizando un ejercicio práctico, presuntamente cargando lastre extra en sus mochilas.ve

