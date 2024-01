Los castigos físicos están prohibidos en el Ejército: “Se tiene que investigar si eso ocurrió en Cerro Muriano”

Dos asociaciones militares, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro) han condenado el uso de castigos físicos en las Fuerzas Armadas, asegurando que este tipo de prácticas no deberían tener cabida en el entrenamiento militar.

En declaraciones a Cordópolis, tras la información que apunta a que el soldado Carlos León murió ahogado en Cerro Muriano mientras portaba lastre en su mochila como “castigo”, el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez Martín, ha explicado que, si bien existen ciertos ejercicios y cursos especializados que pueden implicar prácticas intensas para fortalecer a los militares, “el uso de castigos físicos está estrictamente prohibido”.

En este sentido, ha señalado que los castigos físicos van en contra de las normativas establecidas y que cualquier persona que los ordene está violando las reglas. También hizo hincapié en la importancia de distinguir entre ejercicios de entrenamiento físico planificados y “castigos físicos injustos”.

Por todo ello, Gómez Martín ha remarcado la necesidad de que se abra una investigación para determinar la veracidad de los hechos, tanto para averiguar si ocurrió en el caso de Cerro Muriano, como para detectar si es una práctica habitual. “Cargar a un soldado con peso adicional como castigo no es aceptable y este tipo de prácticas deben erradicarse”, ha manifestado, recordado que de la misma manera tampoco se puede “abofetear” a un soldado u ordenarle que haga “cien flexiones” a modo de “castigo”.

Además, ha adelantado que, en vista de la información, preguntará al Ministerio de Defensa si se autorizaron este tipo de “castigos” en la instrucción en la que murieron tanto Carlos León como el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, que habría fallecido intentando rescatar al primero cuando este se ahogaba.

Asimismo, ha informado de que ATME visitará en las próximas semanas Córdoba, donde, además de haber pedido una reunión con el alcalde y representantes de todos los partidos del Ayuntamiento, espera poder proporcionar información sobre el cumplimiento de órdenes y ofrecer asesoramiento jurídico a los militares para asegurar que conozcan sus derechos y responsabilidades.

Por su parte, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro) ha considerado que es necesario “aguardar a los resultados y no interferir en la investigación que se lleva a cabo sobre el desgraciado accidente de Cerro Muriano”.

No obstante, recuerda que Asfaspro se ha manifestado siempre “en contra de cualquier tipo de castigo físico y ha defendido el estricto cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso”. “Habrá que esperar a que se esclarezcan totalmente todas las circunstancias y los hechos de este desgraciado accidente en el que fallecieron dos compañeros. Estaremos muy atentos a los resultados de dicha investigación”, han indicado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!