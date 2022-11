Condenan a una mujer a 14 meses de multa por presentar una denuncia falsa contra su expareja

El Juzgado de lo Penal número cinco de Córdoba ha condenado a 14 meses de multa a una mujer acusada de un delito de denuncia falsa contra su expareja. Los hechos juzgados ocurrieron en el año 2018 en la ciudad y durante la vista ha quedado probado que la mujer denunció a su exmarido con la intención de perjudicarle, ya que el hombre tenía en su contra una orden que le prohibía acercarse a la denunciante, dictada por el Juzgado contra la Violencia de Género.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, condena a la mujer a pagar tres euros al día a su expareja durante 14 meses. La Fiscalía llegó a presentar escrito de acusación. El hombre, defendido por la abogada María del Mar Jiménez, alegó que se encontraba en su casa el día en el que su expareja lo denunció.

Según consta en el relato de los hechos probados, la mujer aseguró que el hombre habría quebrantado la orden de alejamiento en noviembre del año 2018. Entonces, lo habría visto en las inmediaciones del colegio de su hija a la hora de la salida. Aparte, la mujer argumentó que se había puesto en contacto con ello, algo que tenía expresamente prohibido, a través de una cuenta de Instagram durante el día de los hechos.

Finalmente, la investigación del equipo Cometa de la Policía Nacional ha acabado determinando que el hombre no era el titular de la cuenta de Instagram donde presuntamente se había puesto en contacto con su pareja y que ese día se encontraba en su domicilio. De hecho, consta cómo tenía un aparato telemático para controlar sus movimientos y que en todo momento estuvo a 1,3 kilómetros de distancia de la zona.

La defensa de la mujer sostuvo que ésta podría haberse equivocado al ver a una persona muy similar a su marido. Pero finalmente el juzgado ha determinado que presentó la denuncia con la intención de perjudicar a su expareja, por lo que ha procedido la imposición de una condena que no es penal pero sí económica.

