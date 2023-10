Anticorrupción abre una investigación que implica a siete empresas cordobesas en préstamos no devueltos a la Junta

El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha incoado diligencias de investigación contra una veintena de personas, ex altos cargos de la Administración autonómica entre los que figuran cuatro exconsejeros de la era socialista de la Junta de Andalucía, por posibles delitos de prevaricación y malversación después de que los anteriores gestores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) no emprendiesen medidas “reales” para recuperar supuestamente el dinero de “48 operaciones de préstamo impagadas correspondientes a 36 empresas”.

Entre esas 36 compañías habría al menos siete de la provincia de Córdoba, según consta en un auto emitido el pasado 16 de octubre, adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso este periódico. La macrocausa se abre después de una investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción de la provincia de Sevilla, según consta en el auto. Y ha sido precisamente la agencia IDEA la que detectó los préstamos impagados. El procedimiento judicial se inició el 18 de octubre, pero del año pasado, aunque trasciende ahora.

La mayor parte de los préstamos concedidos por esta agencia de la Junta de Andalucía se firmaron a finales de los años noventa. Muchos deberían haberse liquidado en los últimos años, de ahí que los delitos que se investigan no se consideren prescritos. El auto judicial señala directamente que no hay actuaciones de los responsables de la agencia“ en el periodo señalado, ”para reclamar de manera real la deuda“.

Entre las empresas que no pagaron la deuda figuran la Compañía Andaluza de Minas, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Idisur, Plásticos Costa del Sol, la fundaciones de las Universidades de Almería, Granada y Málaga, Técnicas Aeronáuticas de Sevilla, Ratones Coloraos, Rubio Stone o Sugeotec, ascendiendo la cuantía total a más de 22 millones de euros. No obstante, el juzgado precisa que respecto a los diez primeros casos, pesaría auto aún no firme, “declarando la prescripción de los presuntos delitos”.

Así, el auto detalla que la Fiscalía aprecia un presunto delito continuado de prevaricación y un supuesto delito de malversación, ordenando instruir diligencias para la investigación de 20 personas, entre las que figuran los exconsejeros de la era socialista de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo, Martín Soler, Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, así como los ex directores generales de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano, entre otros ex altos cargos de la Administración andaluza.

Vallejo y Miguel Ángel Serrano cumplen actualmente condena de prisión, merced a la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que detecta un delito de malversación en el mecanismo o “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos autonómicos.

En total, a estas siete empresas cordobesas se les concedieron préstamos por importe de 865.000 euros. Se han quedado sin devolver más de 400.000 euros, según consta en el auto.

Es el caso de una empresa de la capital, que recibió un préstamo de 105.000 euros en julio del año 2009. El primer impago llegó en 2012, pero “en el expediente no consta acción alguna de la agencia” IDEA cuando se produce. En julio de 2020 la empresa recibió un burofax y ya se puso al día.

Hay implicadas también compañías de Doña Mencía, de Priego de Córdoba, de Lucena, Fuente Obejuna y otra más de la capital. En todos los casos se repite el proceso. Reciben un préstamo de la agencia IDEA para desarrollar sus negocios, que debería devolverse, pero se producen impagos. La agencia no los reclama hasta que en el año 2020 la Junta inicia las reclamaciones a través de burofax. Entonces, algunas pagan y otras directamente señalan que cesaron su actividad hace años.