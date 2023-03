Un acusado de agresión sexual busca eludir su extradición a Alemania alegando que vive en Lucena

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el recurso de un preso, acusado por agresión sexual, que buscaba no ser extraditado a Alemania para cumplir la pena en Córdoba. Para ello, el hombre alegó que vivía en Lucena, localidad donde fue detenido, pero el magistrado de la Sala de lo Penal de la AN ha sentenciado que no puede ser considerado un residente español porque no reúne las características exigidas.

Según ha podido conocer este periódico, a principios de febrero, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la AN acordó que este ciudadano alemán debía ser extraditado a su país de origen para ser juzgado por unos hechos relativos a una agresión sexual agravada con robo con violencia. Contra este auto, su defensa alegó que el acusado se trataba de un “residente español”, por lo que solicitaba que la extradición se realizara únicamente para la celebración del juicio y que cumpliera en España “la pena o la medida de seguridad privativa de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en Alemania.

Para ello, la defensa del acusado argumentó que vivía en Lucena, municipio en el que fue detenido, y que desde 2021 trabaja en una empresa agrícola en Almonte (Huelva), así como su mujer. Además, la pareja estaría esperando un hijo. No obstante, en la vida laboral del hombre solo constan 179 días en situación de alta (cinco meses y 28 días), un contrato de trabajo de 3 de diciembre de 2022 como fijo discontinuo, nóminas del reclamado de octubre y diciembre de 2022 y la nómina de noviembre de 2022.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha podido reconocer a este hombre como un residente español ya que “carece de una estabilidad familiar y laboral de larga duración y, además, ni entiende ni habla español”, por lo que será extraditado a Alemana.