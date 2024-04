Absuelven de un delito de estafa a un hombre que no pagó un bautizo

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha absuelto de un presunto delito de estafa a una persona que contrató un bautizo en un bar de la ciudad y que posteriormente no lo abonó, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

El acusado, defendido por el abogado Marcos Santiago Cortés, fue acusado de estafa por el propietario del bar. El hombre, según consta en los hechos probados, era cliente habitual del establecimiento, al cual acudía de manera habitual. Así, en mayo del año 2019 decidió organizar un bautizo en el establecimiento y dejó 100 euros de adelanto para reserva el evento.

No obstante, según la sentencia, hubo discrepancias con la factura final. En total, adeudaba 900 euros, que no pagó. Los motivos son que no pudo ponerse de acuerdo con el propietario, a quien se quejó de que los menús servidos fueron inferiores a los inicialmente contratados. El dueño del bar acudió entonces a los tribunales y lo acusó de estafa.

El acusado ha argumentado que no pagó al principio por una discrepancia y posteriormente por el embargo de sus cuentas. A día de hoy sigue pendiente el débito. El propietario del establecimiento ha fallecido.

La jueza considera que en la actitud del acusado no hubo intención de estafar al propietario del establecimiento, que hasta entonces siempre había pagado sus consumiciones y que las excusas que le dio al dueño fueron las mismas que ratificó en sede judicial. Además, aportó un testigo, que era el camarero del bar, que corroboró los hechos.

La magistrada considera que para que haya un delito de estafa tiene que haber una intención previa de engañar a otra persona, algo que no habría quedado acreditado durante el juicio. Así, insiste en que el caso debe dirimirse por lo civil y no por lo penal, y es ahí donde corresponde reclamar esta cantidad no abonada.