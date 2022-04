El viento deja una quincena de incidencias en Córdoba por caídas de árboles, ramas y vallas

El viento que azota este viernes a Córdoba capital y provincia ha dejado hasta las 19:30 de la tarde una quincena de incidencias por caídas de árboles, ramas, vallas y hasta una pared de una obra, sin que haya habido daños personales. En la capital se ha llegado a registrar una racha de 76 km/h a las 18:30, en una jornada en la que estaba activado el aviso amarillo por fuertes vientos en Campiña, la capital y la Vega del Guadalquivir, por parte de la Aemet.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido avisos por las consecuencias del viento en Córdoba desde las 13:30 y, en especial, alrededor de las 18:00. Un árbol caía sobre el acerado en la avenida de Ollerías a las 13:30, hasta donde se desplazaron los bomberos para trocearlo y evitar riesgos.

A partir de las 17:45, el 112 recibía avisos por la caída de parte de una valla en calle Isla Graciosa y por una pared de obra en Vía Augusta, a las 18:15. Además, varias ramas de árboles se caían a causa del viento en calles como El Brillante, El Nogal, Ollerías, Isla Gomera, Hernando de Magallanes y Plaza Rubén Darío.

Los bomberos de Córdoba también han tenido que sanear alguna fachada y retirar la tulipa de una farola, a punto de caerse por el viento.

En la provincia, igualmente, se han recibido llamadas por árboles o ramas caídas en la N.432A en Obejo, en la CO5101 en Cardeña y en Posadas, entre otras localidades.

