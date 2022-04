El temporal deja acumulados de más de 45 litros en el norte de Córdoba

El temporal de una borrasca sin nombre ha dejado importantes acumulados de lluvia en el norte de la provincia de Córdoba. Las precipitaciones han sido superiores durante la jornada de este viernes a los 45 litros en la comarca de Los Pedroches, según la estación automática que la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en Hinojosa del Duque. Allí, de manera provisional y hasta las 21:20 de la tarde de este viernes se habían recogido casi 48 litros, una cantidad suficiente como para activar al menos el aviso amarillo por grandes acumulados de lluvia.

También ha sido notable el viento, que ha dejado rachas de hasta 77 kilómetros por hora, anotados en las estaciones del Aeropuerto de Córdoba y del embalse del Guadanuño, también en la capital, entre las 16:40 y las 17:30 de la tarde de este viernes. El viento ha provocado incidencias en la ciudad, donde los bomberos han tenido que intensificar su trabajo para atender caída de vallas, muros, farolas y árboles.

Pero el episodio de esta borrasca sin nombre ha dejado unos notables acumulados de lluvia especialmente, y tal y como estaba previsto, en la zona norte de la provincia de Córdoba. En Espiel, por ejemplo, la estación de la Aemet ha recogido casi 45 litros, según el dato provisional de las 20:00. En el embalse de Puente Nuevo, el pluviómetro del SAIH del Guadalquivir se ha ido a los 42 litros, también de manera provisional a las 21:30.

El frente ha ido menguando en los acumulados hacia el sur y el este de la provincia. Así, en Fuente Palmera, la estación de la Aemet ha recogido algo más de 31 litros, también de manera provisional. La estación principal en el Aeropuerto de Córdoba ha anotado 21 litros, según la información de la Aemet. En Montoro han sido 23,2 litros hasta las 20:00 y en Doña Mencía no se ha llegado ni a los cuatro, en una lluvia que ha sido muy desigual.

La lluvia continuará durante la jornada del sábado. La predicción provincial de la Aemet para Córdoba señala que habrá “cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de algunas tormentas y granizo pequeño. Las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la tarde, abriéndose claros al final del día”. Los vientos del oeste serán ocasionalmente fuertes, aunque también disminuirán por la tarde.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!